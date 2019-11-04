雙11買基金空前優惠 單筆與定期定額全部0手續費

2019-11-04 19:11 經濟日報 記者 經濟日報 記者 張瀞文 ／即時報導



雙11年度購物節即將到來，各基金平台的優惠活動也同步展開。各基金平台推出空前的大折扣，在年底前申購基金，不但可以享有單筆零手續費優惠，甚至新的定期定額申購也可以享有終身零手續費的優惠。

中租企業旗下先鋒基金交易平台宣布，到年底前，全平台交易通通零手續費，除了單筆零手續費以外，定期定額及日日扣也都是終身零手續費。此外，還祭出申購滿額即送2020整年度全平台0手續費的超級VIP資格，不必抽獎。

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先鋒基金交易平台表示，只要11月當月累積申購滿新台幣100萬元或等值外幣，就可以在2020年於先鋒基金交易平台單筆申購、日日扣、定期定額及轉申購交易皆享0手續費優惠。或是申購資本集團系列基金滿50萬元，或申購WISEGO智能理財滿30萬元，也都可取得超級VIP資格。

基富通的優惠活動同樣持續到年底。在年底前，只要單筆申購配息型基金（包括債券型基金），全享有零手續費優惠，而且不限筆數。單筆金額最低每次扣款金額只要3,000元。

在鉅亨買基金，在年底前，單筆申購全平台任何月配息型（包括債券型及平衡型）基金，同樣享零手續費優惠。開戶成功，還可以獲得紅利200點，可以折抵手續費。另外，在年底前，如果以定期定額方式投資摩根、富達、貝萊德等八家基金公司的基金，可享有三年零手續費的優惠。