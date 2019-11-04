Garmin攜SCOR進軍保險科技 首波與南山人壽合作
Garmin今（4）日宣布，與全球前四大再保公司SCOR Global Life合作開發的「生理年齡模型BAM」，首波合作計畫在亞太市場展開，率先與南山人壽合作。在南山人壽新的外溢保單「南山人壽活力洋溢特定重大傷病定期健康保險」中，保戶除了透過定期健檢檢視自身的健康，如果體況達標將有增額給付，還可透過「BAM活力洋溢App」做好自主健康管理。
南山人壽表示，「南山人壽活力洋溢特定重大傷病定期健康保險」開賣首三日銷售達5,411件；另外南山人壽還推出「活力洋溢BAM身計畫」網路活動，消費者完成健康任務即可參加抽獎，投保指定商品可加碼抽獎金與Garmin手表等。
隨智慧穿戴、雲端物聯網等技術成熟，Garmin與全球前四大再保公司SCOR Global Life展開合作計畫，將Garmin大數據分析資料庫與即時數據監控功能整合到再保險公司SCOR「生理年齡模型BAM」當中，再保險公司透過該模型有效評估風險，將多項有效生理數據整合到模型演算法中。
Garmin表示，Garmin已累積超過3,000萬活躍用戶使用經驗與數據，結合SCOR「生理年齡模型BAM」綜合評估，保險公司將提供更具互動性、即時性的保單，透過穿戴裝置收集客戶日常的運動、生理數據，以保費優惠、健康指導以及其他獎勵，獎賞生活健康的客戶，將保險由事後補償的性質提升到事前的風險防控。
Garmin Health全球業務發展總監Joern Watzke表示，生理年齡模型藉由穿戴裝置數據計算人的生理年齡，為消費者提供清晰、通俗易懂的健康指標。其涉及5個參數，可在所有主流品牌的穿戴裝置上獲取，包括步數、靜態心率、活動燃燒卡路里、睡眠時間和BMI。結合SCOR集團旗下保險科技解決方案提供公司-ReMark開發的「BAM活力洋溢」應用程式（app），使「生理年齡模型BAM」更全面性的應用。
Garmin指出，預計至2021年將有9.29億件穿戴裝置於市面流通。「互動式保單」結合穿戴式裝置蒐集的健康數據來獲得保險折扣，保險科技正在顛覆保險產業。全新形態保單與穿戴式裝置結合，保險公司將根據蒐集到的數據，以及顧客的健康目標、生活方式，來調整保費或給予折扣。
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