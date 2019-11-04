台彩刮刮樂前十月大賣554億 年增23%
2019-11-04 18:07
經濟日報 記者陳怡慈
/即時報導
台灣彩券總經理蔡國基4日表示，產品及行銷創新，提供彩迷更亮麗、更不一樣設計與體驗帶動下，立即型公益彩券(俗稱刮刮樂)今年前十月銷售金額554億元，較去年同期增加103億元，年增23%。
電腦型公益彩券方面，今年前十月銷售金額537億元，較去年同期增加34億元，年增7%。
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總計今年前十月，公益彩券銷售金額1,091億元，較去年同期增加137億元，年增14%。
台彩公司今年全年公益彩券銷售目標1,235億元，前十月已達標88%；全年銷售目標當中，電腦型占620億元、刮刮樂615億元。蔡國基說，電腦型與立即型各占一半，非常健康。
蔡國基說，今年刮刮樂銷售亮眼，第1季大面額銷售一空，第2、3季淡季不淡，關鍵點在於產品創新、獎金獎項玩法改變。
他說，刮刮樂銷售亮眼，異業結合的確占部分原因。台彩公司今年春節與國片大三元合作行銷刮刮樂；另外也把握中職球星「恰恰」彭政閔引退話題，推出「恰是傳奇」刮刮樂。
二獎加贈恰恰親筆簽名球乙顆激勵下，恰是傳奇刮刮樂今年8月19日上市以來，短短兩個多月，總銷售金額7.14億元，批售金額突破九成，成績非常漂亮。
台彩公司今天也首次推出與選舉有關的刮刮樂「2020向前行」，每張售價200元，多達50個頭獎100萬元，高達八次中獎機會，總中獎率34.12%。
2020向前行有六個與選舉有關的元素：投票章、造勢大聲公、加油凍蒜的手勢、選舉旗幟、放入投票箱的手勢、印章。蔡國基說，原本投票章想用紅色，比較清楚，但是印刷過程有困難度，最後改用黑色。
他並表示，明年總統選舉，不管選擇什麼，把票投給公益彩券應該是最正確的，不會有任何閃失還有機會中大獎。
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