雙11前哨戰告捷 網家活動首日行動端業績年增55%

2019-11-04 17:57 經濟日報 記者 經濟日報 記者 何佩儒 ／即時報導



網路家庭（8044）今（4）日宣布，旗下PChome24h購物於10月24日盛大開跑雙11暖身促銷活動，帶動雙11早鳥買氣，活動首日PChome24h購物行動端業績較去年同期成長55%。其中以NB筆記型電腦商品成長70％表現亮眼，流行類商品和運動戶外用品也是首波銷售業績突起的黑馬。

網路家庭表示，此次雙11暖身開賣立即帶入大量人潮，首波活動搭配品牌影片上線後觀看人次立即突破百萬人次，同步帶動下單人次增加，讓新會員的成長比率高達60%，雙11前哨戰全站銷售報捷，成功炒熱雙11主戰場買氣。

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網路家庭指出，今年秋冬天氣變化明顯，消費者紛紛在家中摩拳擦掌迎接年底的瘋狂採購季，PChome24h購物發現，NB筆記型電腦、GOPRO、Apple、滑鼠、 衛生紙 、洗衣精都是主要搜尋關鍵字。10月24日開跑後3C類商品買氣最旺，其中手機通訊類銷售成長30%，又以11月1日 Apple Day中的系列商品最受消費者喜愛，iPhone11系列因規格升級、降價有感，過半的消費者入手時選擇信用卡分期支付；AirPods第二代因價格優惠下殺，開賣三天即有破萬件的銷量，與同期相比大幅成長5倍，Apple 2018 iPad 第六代也有傳出銷售破千台的好消息，而小米旗艦館也有51%的大幅度成長，Realme手機更在開賣期間，繳出千台手機銷售秒殺的亮眼成績。