元富證券 二度獲運動企業認證

2019-11-04 17:05 經濟日報 記者 經濟日報 記者 林婉琪 ／即時報導



元富證券積極推動企業運動風氣，獲得教育部體育署高度認可，4日獲頒「2019年運動企業認證標章」，這次獲得認證，是元富證券第二度取得此項殊榮，肯定元富證券積極培養員工規律運動習慣，善盡推動幸福職場、關懷員工之企業社會責任。

元富證券總經理李明輝表示，元富認為員工是企業最重要的資產，重視員工各項福利及身心健康，為鼓勵同仁養成運動習慣，營造運動友善的職場環境，元富證券不僅內部設立高爾夫球社團、羽球社、有氧舞蹈社、瑜珈社、登山社、太極社等多樣運動社團，在歷年的元富企業家庭日中，也規劃多項團體競賽項目並提供高額獎金，期盼透過競賽刺激員工運動。

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元富證券今年也與中國青年救國團管理的全台11家運動中心簽署特約，提供同仁更多運動空間選擇。自2015年起至今，還贊助多達853名同仁參加母公司新光金控舉辦的登高及路跑比賽，意在鼓勵同仁以運動舒緩壓力並提升工作效率，增進自我身心健康並培養健全體魄。元富今年更舉辦三場淨灘健行活動，共逾三百名同仁及其客戶親友參加，淨灘守護海洋的同時，也達到運動健行的綜效。

此外，元富連年挹注資源，以實際行動支持台灣體育運動，過去曾贊助LPGA、路跑、登高等多項運動賽事，近年來也多次捐款贊助松山高中籃球隊，今年還贊助陽明國中手球隊至丹麥參加國際手球錦標賽，2018年更首次舉辦元富證券商管盃籃球賽，邀請大專院校商管系學生免費參賽，並提供高額獎金，鼓勵及推廣國內運動發展。元富於公司業務行銷活動中，也特別購買Lamigo桃猿棒球隊球賽門票作為活動贈品，邀請客戶進場共同支持台灣棒球運動。元富相信重視運動為企業營運的重要一環，更是善盡企業社會責任的方式，未來也將持續投入，透過運動讓員工更進一步認同公司價值。