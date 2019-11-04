南山壽新推二代健檢外溢保單 三天賣破5,000張

2019-11-04 15:43 經濟日報 記者 經濟日報 記者 葉憶如 ／即時報導



南山人壽今(4)日宣布最新推出第三張外溢保單，是自去年11月後，推出第二代健檢型增額外溢保單，因較第一代多新增22項特定疾病與生活照保險金，最高理賠金高達400萬元，因費率實惠，短短三天就大賣5,400張，刷新自身賣出紀錄。

南山人壽去年11月推出首張外溢保單，也是第一代的健檢型保單，當時二個月創下5104件，市占率逾五成，業界第一。這次再推二代健檢型，首次結合全方位健康監測的app「生理年齡模型BAM」應用軟體。開賣首3日銷售件數5,411件，相當於為國人增加約新台幣26.5億的特定重大傷病保障。南山表示，主要是針對20-40年輕人，也要重視重疾保障。

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南山人壽此次與Garmin(台灣國際航電）及法國再保險集團SCOR Global Life跨界攜手推出。邀請民眾下載使用「BAM活力洋溢 App」，藉助五項指標了解生理年齡的變化，進一步促進使用者採取健康的生活方式，達成健康減齡的目標。

南山人壽產品發展暨精算功能副總經理陳維新、Garmin亞洲區行銷業務協理林孟垣出席今日媒體發布會，宣布此次橫跨保險、運動科技、健康管理之三方合作。推出第三張外溢保險商品—「南山人壽活力洋溢特定重大傷病定期健康保險」。

南山人壽表示，此商品之保障範圍除針對29項特定重大傷病提供一次性給付，以支應黃金治療期的醫療需求；其中11項較容易有後續照護需求的特定重大傷病，提供了10年定額分期給付的生活照護保險金，以協助其後續生活照護上的需求。最高保障到80歲。

南山人壽副總經理陳維新表示，南山人壽向來致力協助民眾建構完善的保險保障，除深耕於兼具專業與創新的保障型商品，並期望進一步推廣健康促進，未來會朝向結合數位化工具的應用，創新設計具外溢效果的健康醫療保險商品，協助保戶擁抱健康好生活，讓保戶的健康與保障一齊升級。

「BAM活力洋溢 App」係由SCOR旗下之保險科技服務子公司ReMark所開發建構的「生理年齡模型ＢAM」應用軟體，此模型提供使用者五個簡單易懂的健康指標，包括「步數」、「靜止心率」、「動態卡路里」、「睡眠時間」和「BMI值」等，藉助穿戴裝置的資料來估算使用者的生理年齡，了解個人的生理年齡的變化及趨勢。該創新演算法是由SCOR和Garmin獨家合作，也是保險科技重要的應用與突破。

Garmin亞洲區行銷業務協理林孟垣出席活動時亦表示，無論是車用導航、戶外運動或是健身休閒領域，Garmin始終致力於開發不局限單一用途的智慧商品，運用科技幫助人們了解自己身體的特性，近期更推出全方位的各式健康監測功能像是血氧偵測、呼吸追蹤、身體能量等，相信透過運動與了解自己的健康情況會使消費者過上更積極正向的生活，這次Garmin攜手SCOR與南山人壽的合作，透過BAM生理年齡模型，鼓勵大眾更健康的生活型態。