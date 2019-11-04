雅虎刮刮樂全球首發 這位董座透露哥哥最開心

2019-11-04 14:57 經濟日報 記者 經濟日報 記者 陳怡慈 ／即時報導



台灣彩券公司、Yahoo奇摩購物中心合推的全球首款電商購物主題刮刮樂「虎來寶」今（4）日開賣，雅虎數位行銷公司暨Verizon Media Group亞太區共同董事總經理王興透露，最開心的是她的哥哥。

王興說，她哥哥自己也是彩券商，也是弱勢，他今天非常開心，「一大早就跑到台彩門口，拄著柺杖去銀行領彩券，回來把我彩券第一天開賣，一大早很興奮跟我講，你們居然還有送折價券、購物金！」。

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她表示，做公益不是放煙火，一個活動就結束了，而是要持續的做下去。Yahoo在台灣快20年了，十多年前就推出公益平台，十多年來默默幫助台灣超過一百個社福團體，透過個人小額捐助幫助了他們。

「中國信託的點燃生命之火我們也是長期合作夥伴」，她在跟台彩談到合作的時候，不禁想到，每一年的10月、11月都是瘋狂購物節慶，消費者精打細算想買些東西，今年跟台彩合作，希望消費者瘋狂購物、精打細算選好品時，更重要是有一顆好的心，一顆善良的心。

Yahoo與台彩公司合作，推出「虎來寶」公益彩券，公益彩券的公益盈餘，部分會用來支應國民年金，她希望今年雙11瘋狂購物歡樂節慶，消費者不但買得開心，心裡面也有滿足幸福的感覺。除了期間多了聰明的購物者，在台灣能夠多出更多的大好人。

有媒體問她雙11買氣如何？王興說，每一天都有戰報，銷售的成績還不錯，台灣這麼小的島嶼可以吸引到這麼多競爭對手到台灣市場來，對消費者來說還不錯。