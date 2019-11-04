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民間公司告華銀侵權 明日開庭

2019-11-04 14:26經濟日報 記者林子桓／即時報導

公股銀行使用QR Code共通支付平台，爆出民間公司提告，國民黨立委許毓仁今（4）日於立法院財委會質詢時表示，這起案件是異康公司將告華南銀行華銀約莫再去年10月接到對方來函提告，目前已像法院書面答辯，明（5）日將首度開庭。據悉，華銀目前共有一個案子、此案共有三個項目遭受異康公司提起訴訟。

華銀高層主管認為，本案是參加跨行規格，智慧財產權屬於財金公司，專利都是屬於財金公司，只是參加銀行之一；其次，為了慎重起見，找了三個律師事務所，做了兩次建議都沒有侵權。

華南銀行董事長張雲鵬 （本報系資料庫）
華南銀行董事長張雲鵬 （本報系資料庫）
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