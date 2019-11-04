親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
財經焦點
科技產業
金融要聞
稅務法務
產業綜合
房市情報
530退休方程式

性騷擾「學姊」黃瀞瑩？劉嘉仁今主動請辭接受調查

12強／墨西哥爆冷贏美國 本屆第一支挺進複賽

台灣人壽攜手銀享全球 亞洲區最佳長壽方案出爐

2019-11-04 12:48經濟日報 記者陳怡慈／即時報導

中國信託金控子公司台灣人壽與社會企業銀享全球，共同策劃的「第五屆史丹福設計競賽亞洲區大賽」，於11月2日假台北市集思交通部國際會議中心舉辦決賽及頒獎典禮，最後由「Pneumatile 充氣巧拼」、「Wonderland銀髮享齡社群交流學習平台」與「Mat You坐伴」三支團隊，拿下本屆優勝殊榮，而台灣人壽贊助其赴美參加全球大賽的差旅補助，並接受銀享全球召集的業師團進行客製化輔導。

今年的史丹福設計競賽亞洲區大賽，主題為「弭平不公，設計人人可負擔的長壽方案」，總計吸引來自台灣、中國及馬來西亞等共49個學生團隊報名，經過初賽評審嚴選出前七強團隊參加決賽，於不同領域的專業評審面前，以英文進行提案，作品模組做為輔助進行簡報。

根據史丹福等大學利用大數據探討美國各地收入與預期壽命間的關係，指出美國有錢人預期壽命比最窮的人多了近15年，故本屆比賽不再強調「銀髮設計」，而是鼓勵大家從出生到死亡，更全面檢視每個人生階段可能遇到影響長壽人生的挑戰或機會，並提出人人都可負擔的長壽方案。

台灣人壽總經理莊中慶在頒獎典禮中表示，去（2018）年由台灣人壽擔任業師輔導的團隊，獲美國史丹福設計全球大賽第三名，證明台灣學生高齡創新設計水準已與國際並駕齊驅，更重要的是能持續帶動每位年輕人關注高齡社會的正向循環，摒除年齡的歧視。

今年台灣人壽更將學生創新作品變成產品，透過台壽的協助，媒合合適的社區及長輩使用，並提供長輩的回饋給學生優化作品，真正達到青銀共創，也讓學生的創意逐步成真。

台灣人壽也希望讓許多在地服務的成功模式有機會被看見、被分享，因此本屆擴大參賽資格，增加「社會組」組別，共計吸引25組團隊報名，以社區或據點在地實踐創新服務為主，評選出三支優勝團隊並分享更多元的長壽解方。除評審給予團隊作品優化建議外，現場還邀請來自不同行業銀世代代表，提供不同面向回饋，讓優勝作品在青銀共創、世代經驗交流中，增加落地成真的可能性。

台灣人壽總經理莊中慶（第二排左五）出席「第五屆史丹福設計競賽亞洲區大賽」頒獎典禮...
台灣人壽總經理莊中慶（第二排左五）出席「第五屆史丹福設計競賽亞洲區大賽」頒獎典禮，與本屆所有入圍團隊及評審委員合影。圖／台灣人壽提供
分享

台灣人壽

相關新聞

定存族怕台灣跟進Fed降息讓荷包縮水？央行葫蘆裡賣的可能是「這4個字」

2019-11-04 11:38

獨董協會鬧雙胞 顧立雄回：金管會不是主管機關

2019-11-04 10:11

街口與LINE Pay互轉帳 這立法會期恐怕難過關

2019-11-04 11:20

央行主辦SEACEN場外監控課程 助維繫金融穩定

2019-11-04 12:39

新竹公益嘉年華 元富證設攤響應

2019-11-04 12:17

UBI車險削價競爭踩紅線 保險局：先檢討理賠因子

2019-11-04 11:50

第一金證券董事長葉光章獲頒金商獎優良商人獎

2019-11-04 11:23

國泰證券數位轉型 打造開放式敏捷辦公環境

2019-11-04 11:15

不只發卡量 銀行也拚活卡率

2019-11-04 00:19

瘦子也要瘦身 信用卡忙清呆卡

2019-11-04 00:10

企業大發債 突破3,000億

2019-11-03 23:41

利率太低不借可惜 滿手現金也要發債

2019-11-03 23:37

發綠色債券 可能縮短天期

2019-11-03 23:37

一銀辦講座 力挺中小企

2019-11-03 23:35

台銀攝影比賽 33人獲獎

2019-11-03 23:35

國內企業OBU開戶 3利多

2019-11-03 23:32

三商銀衝獲利 擴大海外布局

2019-11-03 23:13

富邦華一銀 再添大陸分行

2019-11-03 23:12

放貸策略…各國大不同

2019-11-03 23:09

第一金證董座葉光章 四步維新 邁步前段班

2019-11-03 13:29
看更多

熱門文章

台積後市強 目標價外資喊到424

2019-11-03 23:17

亞太私募 台灣大可能參與

2019-11-03 23:56

瘦子也要瘦身 信用卡忙清呆卡

2019-11-04 00:10

鴻海威州廠釋單 台廠受惠

2019-11-03 23:53

政院科技會報 張忠謀談AI威力

2019-11-03 23:47

南科三期開發受挫 黃偉哲：擔心台積電跑掉打破碗公

2019-11-04 11:35

企業大發債 突破3,000億

2019-11-03 23:41

鴻海攻新商機 亞太電信扮演關鍵角色

2019-11-03 23:55

印尼移工反剝削 要求檢討「買工費」

2019-11-03 18:48

5G競標 口袋深度是關鍵

2019-11-03 23:54

建案抗不抗震？科技人很care，仁發喜悅辦觀摩會解惑

2019-11-04 00:00

美方要求台灣限制台積電出口華為 台積電：無此事

2019-11-04 10:51

獨董協會鬧雙胞 顧立雄回：金管會不是主管機關

2019-11-04 10:11

台積買綠電 挑戰10億度

2019-11-03 23:47

七年之癢拉長至九年 最新調查「這個年齡」離婚率最高

2019-11-04 09:22

不只發卡量 銀行也拚活卡率

2019-11-04 00:19

三商銀衝獲利 擴大海外布局

2019-11-03 23:13

5G、AI加持 台積明年營收續看旺

2019-11-03 23:30

利率太低不借可惜 滿手現金也要發債

2019-11-03 23:37

李政昊專訪／元太打群架 建應用生態圈

2019-11-03 22:38

學者看淡第4季 10月出口轉正可能性低

2019-11-03 16:43

5G iPhone明年面世 郭明錤看好臻鼎、台光電

2019-11-04 10:14

擘劃大高雄產業藍圖 蔡總統打造南部科技廊道

2019-11-03 23:46

專家看本周指標／留意美元流動性

2019-11-03 22:50

怕被勞檢開罰？這招讓勞檢員找問題還免開罰

2019-11-04 11:16

中火減煤5年500萬噸 台電：中部地區用電已供需不平衡

2019-11-04 10:32

國內企業OBU開戶 3利多

2019-11-03 23:32

工業富聯搭AI 部分產線人力減近90%

2019-11-03 15:05

二屋打通房貸利息 擇一列扣

2019-11-03 22:23

精測10月營收創新高 法人看好明年業績逾42億

2019-11-03 15:02

街口與LINE Pay互轉帳 這立法會期恐怕難過關

2019-11-04 11:20

大師論壇／吳自心：推動ESG 全球新趨勢

2019-11-04 00:00

名家觀點／要躋身前段班 站隊要站得巧才行

2019-11-03 22:40

銀翼殺手在今日 飛天車可望實現？

2019-11-03 18:05

5G競標12月登場 電信業參賽資格27日公告

2019-11-04 10:29

身障者輔具 可列報醫藥費

2019-11-03 22:23

林伯豐獲頒旭日重光章 令和時代台灣首位企業人士

2019-11-03 17:38

2020經濟關鍵字 投票抽汽車

2019-11-04 00:22

AirPods Pro供不應求 美中發貨日期延長至2-3周

2019-11-04 11:47

新聞中的法律／性騷擾處理不當 企業負連帶責任

2019-11-03 22:23
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top