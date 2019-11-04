台灣人壽攜手銀享全球 亞洲區最佳長壽方案出爐

2019-11-04 12:48 經濟日報 記者 經濟日報 記者 陳怡慈 ／即時報導



中國信託金控子公司台灣人壽與社會企業銀享全球，共同策劃的「第五屆史丹福設計競賽亞洲區大賽」，於11月2日假台北市集思交通部國際會議中心舉辦決賽及頒獎典禮，最後由「Pneumatile 充氣巧拼」、「Wonderland銀髮享齡社群交流學習平台」與「Mat You坐伴」三支團隊，拿下本屆優勝殊榮，而台灣人壽贊助其赴美參加全球大賽的差旅補助，並接受銀享全球召集的業師團進行客製化輔導。

今年的史丹福設計競賽亞洲區大賽，主題為「弭平不公，設計人人可負擔的長壽方案」，總計吸引來自台灣、中國及馬來西亞等共49個學生團隊報名，經過初賽評審嚴選出前七強團隊參加決賽，於不同領域的專業評審面前，以英文進行提案，作品模組做為輔助進行簡報。

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根據史丹福等大學利用大數據探討美國各地收入與預期壽命間的關係，指出美國有錢人預期壽命比最窮的人多了近15年，故本屆比賽不再強調「銀髮設計」，而是鼓勵大家從出生到死亡，更全面檢視每個人生階段可能遇到影響長壽人生的挑戰或機會，並提出人人都可負擔的長壽方案。

台灣人壽總經理莊中慶在頒獎典禮中表示，去（2018）年由台灣人壽擔任業師輔導的團隊，獲美國史丹福設計全球大賽第三名，證明台灣學生高齡創新設計水準已與國際並駕齊驅，更重要的是能持續帶動每位年輕人關注高齡社會的正向循環，摒除年齡的歧視。

今年台灣人壽更將學生創新作品變成產品，透過台壽的協助，媒合合適的社區及長輩使用，並提供長輩的回饋給學生優化作品，真正達到青銀共創，也讓學生的創意逐步成真。