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限時限量！11%高利美元定存又來了

2019-11-04 12:26經濟日報 記者葉憶如／即時報導

搶雙11商機，限時11%高利美元定存又來了！台北富邦銀行今宣布連續2年搶翻天的「雙11快閃優惠」即將於11月11登場！

北富銀表示今年除了「美元定存11%」、「富邦J卡新卡消費回饋11%」兩大搶手好康，再加碼貸款雙殺優惠「信貸最高可享6期免繳息」、「學貸戶完成指定任務可享最高3期學貸利息一筆勾銷」，優惠力道更勝以往。

北富銀表示，去年雙11快閃優惠引起搶購「瘋」潮，今年特別規劃上午場與下午場，讓更多客戶可以共襄盛舉。

11/11早上11:11開放搶購「美元定存11%」，客戶搶到資格後，只要在11/12~11/29於富邦行動銀行線上承作美元定存，即可享一個月定存年息11%(每組承作金額限3,000美元)；而搶到「富邦J卡新卡消費回饋11%」的消費者，在11/1-11/30前透過台北富邦銀行LINE官方帳號申辦富邦J卡且核卡成功，並於12/31前刷J卡消費，即可享11%回饋(每卡回饋上限新台幣300元)。上述優惠各提供5,000個名額，先搶先贏。

11/11下午1:11則開放「信貸新戶最高6期0利率」、「學貸利息一筆勾銷 最高3期免繳息」優惠。適逢年終旅遊、購物需求旺季，信貸新戶於11月底前進件且核准撥款，有機會享3-6期0利率(限111名)；而北富銀學貸戶，11/1-11/29完成兩項指定任務，最高可享3期學貸利息一筆勾銷(限1,111名，每人利息折抵上限1,000元)！

要特別注意的是，今年北富銀雙11快閃優惠活動首度移至台北富邦銀行LINE官方帳號舉辦，開搶前記得先成為「台北富邦銀行LINE官方帳號」好友，並成功綁定個人化服務。11/1~11/10所有好友只要完成綁定，並且成功分享雙11快閃優惠活動，還可以獲得LINE POINTS 5點喔！

根據北富銀信用卡大數據調查，2018年雙11活動期間，夜間至凌晨網購戶數成長1倍、簽帳金額成長1.8倍，夜貓子消費力道強勁。故今年特別規劃夜貓加碼送專案，11/9~11/15夜間時段於momo購物、PChome線上購物、Yahoo(購物中心/超級商城/拍賣)、蝦皮購物、淘寶等多家指定網購商店最高回饋26%刷卡金！

除了上述活動外，北富銀全台127家分行也同步歡慶雙11。即日起至11/11，單身客戶至分行完成指定任務，即可獲得「Single獨享」刮刮卡一張，有機會將SWITCH遊戲機、舒壓按摩槍、1111現金等大獎帶回家，獎項高達1,111個，刮刮卡通通有獎，陪你度過愜意單身生活！11/11當天也是國際雙胞胎日，北富銀再加碼，有雙胞胎身分之客戶至分行完成指定任務，可獲得2張刮刮卡，雙倍機會中大獎。

台北富邦銀行連續2年搶翻天的「雙11快閃優惠」即將於11/11登場！今年除了「美...
台北富邦銀行連續2年搶翻天的「雙11快閃優惠」即將於11/11登場！今年除了「美元定存11%」、「富邦J卡新卡消費回饋11%」兩大搶手好康，再加碼貸款雙殺優惠「信貸最高可享6期免繳息」、「學貸戶完成指定任務可享最高3期學貸利息一筆勾銷」，優惠力道更勝以往。圖／北富銀提供
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台北富邦銀行北富銀定存

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