新竹公益嘉年華 元富證設攤響應

2019-11-04 12:17 經濟日報 記者 經濟日報 記者 廖賢龍 ／台北即時報導



元富證券推動公益不遺餘力，11月2日積極響應由金管會指導、台灣金融服務聯合總會與新竹市政府聯合主辦的「2019年金融服務愛心公益嘉年華」新竹場活動，元富證券由新竹分公司至現場設攤，透過趣味活動和有獎徵答與民眾互動，並提供投資健檢服務及捐贈發票換禮品活動，期盼藉由豐富多樣化的活動，讓民眾對證券市場有更進一步的認識，同時又可發揮愛心做公益。

元富證券總經理李明輝表示，元富為履行企業社會責任，長期致力於推廣金融知識和投入慈善公益，並經常鼓勵各分點以所在地方為起點，參與社會活動或公益服務。此次參加的金融服務愛心公益嘉年華，為今年元富第二次響應，6月的台南場活動元富當時便曾參與，這次新竹場活動，元富新竹分公司全體同仁積極參加擔任活動攤位志工，以便服務民眾，展現元富服務在地的精神。

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元富證券攤位主要推廣內容有宣傳元富證券智能行動選股APP、提供投資健檢服務，並於現場進行徵才，參加皆提供精美小禮品，吸引不少民眾前往排隊參與，現場反應熱烈。

元富為推動金融知識普及，提升大眾對證券市場、投資理財的關注與重視，近年來積極舉辦各式活動。元富自去年7月起在新光樂活未來館開辦「元富證券翻轉學堂」，每個月舉辦一至二場免費投資講座，邀請投資理財名師進行分享，至今已舉辦32場、累積將近五千名聽眾，獲得民眾熱烈回響。

今年為鼓勵青年學子參與證券市場，元富除了贊助台灣大學證券研究社全國個股分析競賽及台北大學證券研究社投資理財研習營外，還首度舉辦《元富盃尋找潛力股競賽》，邀請全台大專院校學生撰寫研究報告，期盼培育年輕人養成正確投資觀念，以增進年輕人投資理財風氣。