親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
財經焦點
科技產業
金融要聞
稅務法務
產業綜合
房市情報
530退休方程式

黃暐瀚指出這3點 直呼：我嗅到韓國瑜可能贏的風向了

坐前排錯很大！國家音樂廳、衛武營 高CP值「王位」在這

UBI車險削價競爭踩紅線 保險局：先檢討理賠因子

2019-11-04 11:50經濟日報 記者葉憶如／即時報導

車聯網UBI保單（駕駛行為車險）是透過駕駛行為好壞去決定它的理賠金額，駕駛習慣好就可以享保費折扣。但立委施義芳今（4）日上午在立法院質疑，今年來沒有任何一家再推新險，主要是傳出「削價競爭踩到金管會紅算，保險局打算要禁？」。保險局長施瓊華解釋，並沒有要禁，只各公司理賠因子不同，且有價格競爭情形，因此先請業者先檢討

據保險局統計，目前有推出UBI車險的產險公司共計有八家，截至2019年7月保費收入為1億3869萬元。但立委施義芳今日上午在立院財委會上質疑，UBI發展至今，變成削價競爭，而且今年六月一日之後，就再沒有業者再推新產品，是因為「聽說金管會要暫停核發許可」 。

施瓊華說，因此目前UBI車險只有減價，不是不讓它推出，而是請他們檢討削價競爭。至於立委問保險局是否了解市場會削價的原因？施瓊華說，除了市場競爭外，另外也有目前保單經驗較不足所致。

施義芳則表示，就他的理解UBI車險會產生削價競爭，是因為業者推出的保單，除了哩程數計算外，也是透過人工智慧App去分析駕駛行為，分析後駕駛習慣優良保費下降，會繼續保；若駕駛行為尚可，不降價也不漲價，還是可能繼續保。但若電腦分析後駕駛行為不好，該保戶可能就不會繼續繳，或考慮選擇另一家來保。這就是現在各公司削價競爭的原因。

顧立雄表示，這種保單會產生「逆選擇性」，亦即習慣不好的保戶反而不願意投保，但這也要因為其計算因子不健全。顧立雄說，金管會還是鼓勵UBI保單，因此保險局不致於不賣。但會再跟產險公司了解一下，檢討一下計算因子。

施義芳建議產險公司應該設立一個 UBI APP中心，計入所有駕駛人行車紀錄，比照聯徵中心，把資料存在同一個中心。若駕駛人投保一家，另一家產險公司查資料就會跳出來，這樣才不會造成削價競爭。但顧立雄說，這必需要符合個資的規範。而施瓊華補充，成立共同中心的問題，一是保險駕駛人的資料沒有互通，這涉及個資需駕駛人同意；此外因各公司使用的理賠因子不一樣，因此會請各家產險公司回去檢討一下，一個月內給立委報告。

保險保單產險

相關新聞

定存族怕台灣跟進Fed降息讓荷包縮水？央行葫蘆裡賣的可能是「這4個字」

2019-11-04 11:38

獨董協會鬧雙胞 顧立雄回：金管會不是主管機關

2019-11-04 10:11

街口與LINE Pay互轉帳 這立法會期恐怕難過關

2019-11-04 11:20

第一金證券董事長葉光章獲頒金商獎優良商人獎

2019-11-04 11:23

國泰證券數位轉型 打造開放式敏捷辦公環境

2019-11-04 11:15

不只發卡量 銀行也拚活卡率

2019-11-04 00:19

瘦子也要瘦身 信用卡忙清呆卡

2019-11-04 00:10

企業大發債 突破3,000億

2019-11-03 23:41

利率太低不借可惜 滿手現金也要發債

2019-11-03 23:37

發綠色債券 可能縮短天期

2019-11-03 23:37

一銀辦講座 力挺中小企

2019-11-03 23:35

台銀攝影比賽 33人獲獎

2019-11-03 23:35

國內企業OBU開戶 3利多

2019-11-03 23:32

三商銀衝獲利 擴大海外布局

2019-11-03 23:13

富邦華一銀 再添大陸分行

2019-11-03 23:12

放貸策略…各國大不同

2019-11-03 23:09

第一金證董座葉光章 四步維新 邁步前段班

2019-11-03 13:29
看更多

熱門文章

台積後市強 目標價外資喊到424

2019-11-03 23:17

瘦子也要瘦身 信用卡忙清呆卡

2019-11-04 00:10

亞太私募 台灣大可能參與

2019-11-03 23:56

鴻海威州廠釋單 台廠受惠

2019-11-03 23:53

企業大發債 突破3,000億

2019-11-03 23:41

政院科技會報 張忠謀談AI威力

2019-11-03 23:47

印尼移工反剝削 要求檢討「買工費」

2019-11-03 18:48

5G競標 口袋深度是關鍵

2019-11-03 23:54

鴻海攻新商機 亞太電信扮演關鍵角色

2019-11-03 23:55

建案抗不抗震？科技人很care，仁發喜悅辦觀摩會解惑

2019-11-04 00:00

台積買綠電 挑戰10億度

2019-11-03 23:47

三商銀衝獲利 擴大海外布局

2019-11-03 23:13

不只發卡量 銀行也拚活卡率

2019-11-04 00:19

5G、AI加持 台積明年營收續看旺

2019-11-03 23:30

七年之癢拉長至九年 最新調查「這個年齡」離婚率最高

2019-11-04 09:22

利率太低不借可惜 滿手現金也要發債

2019-11-03 23:37

獨董協會鬧雙胞 顧立雄回：金管會不是主管機關

2019-11-04 10:11

美方要求台灣限制台積電出口華為 台積電：無此事

2019-11-04 10:51

學者看淡第4季 10月出口轉正可能性低

2019-11-03 16:43

李政昊專訪／元太打群架 建應用生態圈

2019-11-03 22:38
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top