UBI車險削價競爭踩紅線 保險局：先檢討理賠因子
車聯網UBI保單（駕駛行為車險）是透過駕駛行為好壞去決定它的理賠金額，駕駛習慣好就可以享保費折扣。但立委施義芳今（4）日上午在立法院質疑，今年來沒有任何一家再推新險，主要是傳出「削價競爭踩到金管會紅算，保險局打算要禁？」。保險局長施瓊華解釋，並沒有要禁，只各公司理賠因子不同，且有價格競爭情形，因此先請業者先檢討
據保險局統計，目前有推出UBI車險的產險公司共計有八家，截至2019年7月保費收入為1億3869萬元。但立委施義芳今日上午在立院財委會上質疑，UBI發展至今，變成削價競爭，而且今年六月一日之後，就再沒有業者再推新產品，是因為「聽說金管會要暫停核發許可」 。
施瓊華說，因此目前UBI車險只有減價，不是不讓它推出，而是請他們檢討削價競爭。至於立委問保險局是否了解市場會削價的原因？施瓊華說，除了市場競爭外，另外也有目前保單經驗較不足所致。
施義芳則表示，就他的理解UBI車險會產生削價競爭，是因為業者推出的保單，除了哩程數計算外，也是透過人工智慧App去分析駕駛行為，分析後駕駛習慣優良保費下降，會繼續保；若駕駛行為尚可，不降價也不漲價，還是可能繼續保。但若電腦分析後駕駛行為不好，該保戶可能就不會繼續繳，或考慮選擇另一家來保。這就是現在各公司削價競爭的原因。
顧立雄表示，這種保單會產生「逆選擇性」，亦即習慣不好的保戶反而不願意投保，但這也要因為其計算因子不健全。顧立雄說，金管會還是鼓勵UBI保單，因此保險局不致於不賣。但會再跟產險公司了解一下，檢討一下計算因子。
施義芳建議產險公司應該設立一個 UBI APP中心，計入所有駕駛人行車紀錄，比照聯徵中心，把資料存在同一個中心。若駕駛人投保一家，另一家產險公司查資料就會跳出來，這樣才不會造成削價競爭。但顧立雄說，這必需要符合個資的規範。而施瓊華補充，成立共同中心的問題，一是保險駕駛人的資料沒有互通，這涉及個資需駕駛人同意；此外因各公司使用的理賠因子不一樣，因此會請各家產險公司回去檢討一下，一個月內給立委報告。
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