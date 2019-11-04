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街口與LINE Pay互轉帳 這立法會期恐怕難過關

2019-11-04 11:20經濟日報 記者葉憶如／台北即時報導

立委蔡易餘今（4）日上午在立法院財委會問金管會主委，QRcode共同標準目前最大障礙是什麼？金管會主委顧立雄回答，QRcode共通標準目前只綁定各家銀行信用卡，但電支業者（例如二大業者街口或是LINE Pay）還沒有加入，它們還是用自己的QRcode，這是首要突破的。但這一點要看時機，需有待取得法源解決，不過電支電票合併法可能無法在這立法會期過關，街口與LINE Pay就無法互轉帳。

顧立雄說，金管會有推動電支電付法合併，目前支付只能在自己的機構內轉帳，以後若二法合併，就可以跨機構轉帳，但要等草案送到行政院，不過因為大院今年會期較短，而且即將大選有屆期不連續的問題，屆時選後可能要再送回行政院，目前金管會研議的枓案有幾十條，幾乎是一個新法，會儘快送行政院，但要不要這會期審，目前還是依照行政院之後的規畫。

蔡易餘也說，國內支付使用QRcode的陣營市占率約51.1%、NFC陣營29%。但目前QRcode市占率差距大，市占率最大的LINE Pay市占率22.3%、街口支付19.7%、 APPLE Pay占19.9%、GPay9.1%。結果台灣pay市占只有4.7%，成長相當緩慢。

顧立雄說，財金公司共通支付標準要看其好處與時機，推統一標準可確保支付的安全跟便利性，但也要看時機上，若能跨機構之後，例如讓街口客戶可轉帳到LINE Pay，或是LINE pay轉到街口，這點要先有電支電票法合併的法源依據，這點已得到央行很大的支持。

至於蔡易餘問台灣pay在其中的主要角色為何？顧立雄說，目前公股行庫推動上比較多行銷，要多努力帶給消費者便利性，需再進一步提升，財金公司只是推一個共通標準，有利推展業務，但推市占率不是其目標。至於資訊安全與個資保護方面，財金公司補充說，QRcode共同標準讓各機構參與，客戶資料還是掌握在銀行身上，共通支付平台並不會留個人的資料。

顧立雄說，金管會有推動電支電付法合併，目前支付只能在自己的機構內轉帳，以後若二法...
顧立雄說，金管會有推動電支電付法合併，目前支付只能在自己的機構內轉帳，以後若二法合併，就可以跨機構轉帳。圖／聯合報系資料照片
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