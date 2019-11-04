親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
財經焦點
科技產業
金融要聞
稅務法務
產業綜合
房市情報
530退休方程式

黃暐瀚指出這3點 直呼：我嗅到韓國瑜可能贏的風向了

坐前排錯很大！國家音樂廳、衛武營 高CP值「王位」在這

國泰證券數位轉型 打造開放式敏捷辦公環境

2019-11-04 11:15經濟日報 記者廖賢龍／台北即時報導

國泰證券全力推動數位轉型，為員工打造提升職場創新力的優異環境，國泰證券日前舉行數位辦公室喬遷啟用儀式，董事長莊順裕親自主持，莊順裕表示，「面對數位金融時代，證券業面臨激烈的異業競爭，國泰證券經過數年的練兵，不斷投入資源在人才培育，為的即是孕育企業翻轉的動力。

國泰證券持續擴充組織，並堅持提供同仁們開放、友善、快速學習的職場環境，期許所有同仁與公司一齊成長，共同打造更亮麗的營運成果。」

近年來，國人電子交易比重日益升高，台股電子交易占比已達6成以上（含DMA），為歷史高點，國泰證券更遠高於市場水準，比重高達9成，國泰證券聆聽客戶需求，提供有別於券商同業的差異化數位服務，直接解決客戶投資旅程的痛點所在，自行研發App共6款，如「股票快選App」、「股票抽籤App」等皆受到好評，總下載人次遠超過百萬以上，平台所提供交易的投資商品涵蓋海內外市場，至今在台灣數位證券服務領域已占有一席之地。

國泰證券於產品面、組織面及人才培育面全方位進行改造並且逐步獲得成效，國泰證券總經理周冠成表示，「唯有不斷精進，才能做到創新，唯有創新，才能奠定國泰證券在數位證券產業的重要領先位置。」

國泰證券積極厚植數位人才培育，穩固數位發展基礎，自新進同仁、基層同仁及至中高階主管，皆有一系列量身打造互動式員工訓練、三力講座及敏捷專案管理訓練。

國泰證券正式喬遷啟用的數位辦公室，以打破傳統證券業思維，將開放式的職場設計帶入同仁們的工作日常中，降低辦公隔屏，取消主管隔間，寬敞開放的環境，更有益於激發員工創意，彼此協作更加愉快有效率。國泰證券期許更多優秀的人才一同加入國泰證券的專業團隊，提供客戶更到位的服務，共同締造台灣數位證券金融服務業的巔峰。

國泰證券舉行數位辦公室喬遷啟用儀式，董事長莊順裕（前排左五）率領同仁一同歡慶。 ...
國泰證券舉行數位辦公室喬遷啟用儀式，董事長莊順裕（前排左五）率領同仁一同歡慶。 圖／國泰證券提供
分享

國泰職場

相關新聞

定存族怕台灣跟進Fed降息讓荷包縮水？央行葫蘆裡賣的可能是「這4個字」

2019-11-04 11:38

獨董協會鬧雙胞 顧立雄回：金管會不是主管機關

2019-11-04 10:11

街口與LINE Pay互轉帳 這立法會期恐怕難過關

2019-11-04 11:20

UBI車險削價競爭踩紅線 保險局：先檢討理賠因子

2019-11-04 11:50

第一金證券董事長葉光章獲頒金商獎優良商人獎

2019-11-04 11:23

不只發卡量 銀行也拚活卡率

2019-11-04 00:19

瘦子也要瘦身 信用卡忙清呆卡

2019-11-04 00:10

企業大發債 突破3,000億

2019-11-03 23:41

利率太低不借可惜 滿手現金也要發債

2019-11-03 23:37

發綠色債券 可能縮短天期

2019-11-03 23:37

一銀辦講座 力挺中小企

2019-11-03 23:35

台銀攝影比賽 33人獲獎

2019-11-03 23:35

國內企業OBU開戶 3利多

2019-11-03 23:32

三商銀衝獲利 擴大海外布局

2019-11-03 23:13

富邦華一銀 再添大陸分行

2019-11-03 23:12

放貸策略…各國大不同

2019-11-03 23:09

第一金證董座葉光章 四步維新 邁步前段班

2019-11-03 13:29
看更多

熱門文章

台積後市強 目標價外資喊到424

2019-11-03 23:17

瘦子也要瘦身 信用卡忙清呆卡

2019-11-04 00:10

亞太私募 台灣大可能參與

2019-11-03 23:56

鴻海威州廠釋單 台廠受惠

2019-11-03 23:53

企業大發債 突破3,000億

2019-11-03 23:41

政院科技會報 張忠謀談AI威力

2019-11-03 23:47

印尼移工反剝削 要求檢討「買工費」

2019-11-03 18:48

5G競標 口袋深度是關鍵

2019-11-03 23:54

鴻海攻新商機 亞太電信扮演關鍵角色

2019-11-03 23:55

建案抗不抗震？科技人很care，仁發喜悅辦觀摩會解惑

2019-11-04 00:00

台積買綠電 挑戰10億度

2019-11-03 23:47

三商銀衝獲利 擴大海外布局

2019-11-03 23:13

不只發卡量 銀行也拚活卡率

2019-11-04 00:19

5G、AI加持 台積明年營收續看旺

2019-11-03 23:30

七年之癢拉長至九年 最新調查「這個年齡」離婚率最高

2019-11-04 09:22

利率太低不借可惜 滿手現金也要發債

2019-11-03 23:37

獨董協會鬧雙胞 顧立雄回：金管會不是主管機關

2019-11-04 10:11

美方要求台灣限制台積電出口華為 台積電：無此事

2019-11-04 10:51

學者看淡第4季 10月出口轉正可能性低

2019-11-03 16:43

李政昊專訪／元太打群架 建應用生態圈

2019-11-03 22:38

5G iPhone明年面世 郭明錤看好臻鼎、台光電

2019-11-04 10:14

擘劃大高雄產業藍圖 蔡總統打造南部科技廊道

2019-11-03 23:46

南科三期開發受挫 黃偉哲：擔心台積電跑掉打破碗公

2019-11-04 11:35

專家看本周指標／留意美元流動性

2019-11-03 22:50

慧洋董座藍俊昇 散裝獲利王 戀戀澎湖灣

2019-11-03 13:29

工業富聯搭AI 部分產線人力減近90%

2019-11-03 15:05

國內企業OBU開戶 3利多

2019-11-03 23:32

第一金證董座葉光章 四步維新 邁步前段班

2019-11-03 13:29

精測10月營收創新高 法人看好明年業績逾42億

2019-11-03 15:02

二屋打通房貸利息 擇一列扣

2019-11-03 22:23

移通數碼董座張立元 軟體人Hi闖FinTech

2019-11-03 13:29

銀翼殺手在今日 飛天車可望實現？

2019-11-03 18:05

大師論壇／吳自心：推動ESG 全球新趨勢

2019-11-04 00:00

世界飛安高峰會 台飛安官檢察官談空難調查合作

2019-11-03 13:12

名家觀點／要躋身前段班 站隊要站得巧才行

2019-11-03 22:40

中火減煤5年500萬噸 台電：中部地區用電已供需不平衡

2019-11-04 10:32

林伯豐獲頒旭日重光章 令和時代台灣首位企業人士

2019-11-03 17:38

貿協領台廠萬件產品齊發 攻斯里蘭卡ICT商機

2019-11-03 12:16

2020經濟關鍵字 投票抽汽車

2019-11-04 00:22

5G競標12月登場 電信業參賽資格27日公告

2019-11-04 10:29
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top