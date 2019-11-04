國泰證券數位轉型 打造開放式敏捷辦公環境

2019-11-04 11:15 經濟日報 記者 經濟日報 記者 廖賢龍 ／台北即時報導



國泰證券全力推動數位轉型，為員工打造提升職場創新力的優異環境，國泰證券日前舉行數位辦公室喬遷啟用儀式，董事長莊順裕親自主持，莊順裕表示，「面對數位金融時代，證券業面臨激烈的異業競爭，國泰證券經過數年的練兵，不斷投入資源在人才培育，為的即是孕育企業翻轉的動力。

國泰證券持續擴充組織，並堅持提供同仁們開放、友善、快速學習的職場環境，期許所有同仁與公司一齊成長，共同打造更亮麗的營運成果。」

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近年來，國人電子交易比重日益升高，台股電子交易占比已達6成以上（含DMA），為歷史高點，國泰證券更遠高於市場水準，比重高達9成，國泰證券聆聽客戶需求，提供有別於券商同業的差異化數位服務，直接解決客戶投資旅程的痛點所在，自行研發App共6款，如「股票快選App」、「股票抽籤App」等皆受到好評，總下載人次遠超過百萬以上，平台所提供交易的投資商品涵蓋海內外市場，至今在台灣數位證券服務領域已占有一席之地。

國泰證券於產品面、組織面及人才培育面全方位進行改造並且逐步獲得成效，國泰證券總經理周冠成表示，「唯有不斷精進，才能做到創新，唯有創新，才能奠定國泰證券在數位證券產業的重要領先位置。」

國泰證券積極厚植數位人才培育，穩固數位發展基礎，自新進同仁、基層同仁及至中高階主管，皆有一系列量身打造互動式員工訓練、三力講座及敏捷專案管理訓練。