獨董協會鬧雙胞 顧立雄回：金管會不是主管機關

2019-11-04 10:11 經濟日報 記者 經濟日報 記者 葉憶如 ／台北即時報導



今日傳出國內「獨立董事協會」鬧雙包。立委曾銘宗今（4）日上午在財政委員會問金融監督管理委員會主委顧立雄，獨董協會出現「中華」與「台北」二個獨董協會，問金管會立場何。顧立雄說，金管會不是此案的目的主管機關，所以他個人並不清楚。協會申請對象也不是金管會。

今年初甫成立的「中華獨立董事協會」，即將面臨將於本週召開籌設大會的「台北獨立董事協會」挑戰；而台北獨立董事協會發起人大有來頭，包括前行政院院長毛治國、前副總統連戰之子連勝武等人，而毛治國將成為新協會的理事長。

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某報導指出台北獨立董事協會的籌備過程並不平靜。近期包括主管該協會設立的台北市社會局及金管會等單位都收到一份申訴書，指稱獨立董事的目的事業主管機關在金管會，該協會卻迴避審查跑到台北市申請成立。負責台北獨立董事協會籌備事宜的康德律師事務所律師邱育揚表示，協會籌備時已去函金管會，金管會對該協會成立並無異議。但今日上午顧立雄否認金管會是目的主管機關，也沒接受過二協會的申請。

國內擁有上千家上市櫃公司，依台灣證交法14條之2，獨董人數不得少於二人，且不得少於董事席次五分之一，設置審計委員會後則至少要有三名獨董，尤其是現在金管會對於獨董要求高，要求不能兼任，因此各家公司對獨董「需求孔急」。