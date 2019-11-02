富邦澳幣商品 回饋金沒了

2019-11-02 01:18 經濟日報 記者 經濟日報 記者 葉憶如 ／台北報導



富邦人壽昨（1）宣布一口氣調降110張利變保單，其中澳幣保單利率已降至2.7%，已低於現行澳幣保單預定利率的3.25%，由於利變保單的增值回饋金需高於預定利率才能拿，等於買澳幣利變保單的保戶暫時沒有增值回饋金可以拿了。

金管會保險局長施瓊華日前透露，即將公布明年的利變保單責任準備金利率，澳幣的降幅明顯高於新台幣、美元與人民幣。

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據保險局規劃，明年預計新台幣、美元、人民幣保單責任準備金利率將調降1碼（0.25個百分點），10年期以上澳幣保單將調降2碼（0.5個百分點）。

明年的責任金準備利率是參考今年度的10年期公債殖利率來規畫，但以目前的澳洲利率來看，10月澳洲央行宣布將基準利率調降1碼至0.75%，今年來已三度降息，且不排除進一步降息，保險公司在利變保單的宣告利率上恐怕不會高只會更低。