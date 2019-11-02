親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
財經焦點
科技產業
金融要聞
稅務法務
產業綜合
房市情報
530退休方程式

富邦澳幣商品 回饋金沒了

2019-11-02 01:18經濟日報 記者葉憶如／台北報導

富邦人壽昨（1）宣布一口氣調降110張利變保單，其中澳幣保單利率已降至2.7%，已低於現行澳幣保單預定利率的3.25%，由於利變保單的增值回饋金需高於預定利率才能拿，等於買澳幣利變保單的保戶暫時沒有增值回饋金可以拿了。

金管會保險局長施瓊華日前透露，即將公布明年的利變保單責任準備金利率，澳幣的降幅明顯高於新台幣、美元與人民幣。

據保險局規劃，明年預計新台幣、美元、人民幣保單責任準備金利率將調降1碼（0.25個百分點），10年期以上澳幣保單將調降2碼（0.5個百分點）。

明年的責任金準備利率是參考今年度的10年期公債殖利率來規畫，但以目前的澳洲利率來看，10月澳洲央行宣布將基準利率調降1碼至0.75%，今年來已三度降息，且不排除進一步降息，保險公司在利變保單的宣告利率上恐怕不會高只會更低。

保單新台幣保險
【愛喝咖啡的您 請進】經典咖啡 獨享 10 杯周周抽

相關新聞

富邦、台壽 利變保單降利率

2019-11-02 01:17

富邦華一銀廣東分行開業 在大陸據點26個成國銀第一

2019-11-01 20:29

新台幣小幅回檔 匯銀人士看好升勢仍有3利多

2019-11-01 18:57

淡大黑客出國比賽！土銀黑客松金獎隊伍 前進新加坡

2019-11-01 16:41

新台幣貶1.7分 收30.479元

2019-11-01 16:17

「決定愛的力量」開放投票 抽郵輪遊、機票

2019-11-01 14:36

鉅亨買基金好日子退休專案 831+1投資避險顧收益

2019-11-01 14:30

財富新思維／利率、通膨 藏著美債、黃金投資密碼

2019-11-01 14:30

實支實付保險優勢在哪？強在雜費補償能力

2019-11-01 14:24

8日起每人限買3張！5招檢視實支實付你買對了嗎？

2019-11-01 14:24

不只富邦 台灣人壽3利變保單也調降宣告利率

2019-11-01 14:02

渣打看黃金原油 將成「景氣儀表板」

2019-11-01 02:59

金控與海外子公司交易 鬆綁

2019-11-01 02:59

台幣10月強升5.8角 升破30.5元創一年三個月新高

2019-10-31 23:38

不動產授信 央行理事示警

2019-10-31 23:32

低利率 不利長期經濟

2019-10-31 23:26

壽險業全年保費收入增幅不到3%

2019-10-31 23:15

國銀看台股 未來三個月樂觀

2019-10-31 23:13
看更多

熱門文章

勞退新制基金大賺勞工可望「分紅」2.8萬 真能領到嗎？

2019-11-01 19:45

勞退新制基金收益增至1,948億 每人平均分紅2.8萬元

2019-11-01 10:35

鴻海董座劉揚偉：面對5G浪潮 產業千萬不能只做代工

2019-11-01 12:44

命理師看「網紅董事長」張國煒面相 直言：東山再起指日可待

2019-11-01 13:23

台積電已成護國神山 謝金河：台灣經濟漸入佳境

2019-11-01 11:26

美中貿易戰談判順 估下周汽、柴油雙漲

2019-11-01 15:43

品牌大觀／旅遊節目 玩出創新品牌

2019-11-01 02:39

裕隆指標案…新南向大捷報

2019-11-01 02:43

貿協搭橋 裕隆進軍越南整車鏈

2019-11-01 02:43

台商注意！開曼經濟實質聲明2020年3月底要完成

2019-11-01 18:54

Mini LED爆發？業者：明年量不大

2019-11-01 14:35

金控與海外子公司交易 鬆綁

2019-11-01 02:59

IT產業出身 蘇開建圓了電動自行車品牌夢

2019-11-01 13:46

不只富邦 台灣人壽3利變保單也調降宣告利率

2019-11-01 14:02

電動車尬車／Gogoro結盟台鈴 中華車攻商用車 三陽組國家隊

2019-11-01 14:35

英特磊技術支援華為PA晶片 營運逐季高

2019-11-01 14:36

工商界看明年經濟前景 估明年優於今年

2019-11-01 15:10

渣打看黃金原油 將成「景氣儀表板」

2019-11-01 02:59

鴻海董事長劉揚偉：5G會重新塑造供應鏈

2019-11-01 17:06

2019全球百大科技研發獎出爐 我國獲五大獎

2019-11-01 10:44

利變保單「降息」 富邦人壽11月共調整110張

2019-11-01 12:21

父認股權轉讓子 國稅局視「贈與」要課稅

2019-11-01 14:36

8日起每人限買3張！5招檢視實支實付你買對了嗎？

2019-11-01 14:24

鴻海台大AI講座熱烈 明年機器人講師有望上陣

2019-11-01 11:06

華為要求高 明年可能成立積第一大客戶

2019-11-01 20:28

實支實付保險優勢在哪？強在雜費補償能力

2019-11-01 14:24

大紅包來了！勞工分紅創新高 每人領平均2.8萬

2019-11-01 14:35

名家觀點／CSR與文化

2019-11-01 02:32

避免物價衝擊 11月家用桶裝瓦斯不調漲

2019-11-01 16:49

10月車市銷售超夯衝上4.1萬台 1994年來同期新高

2019-11-01 15:17

北市外送員自治條例草案出爐 最高罰10萬

2019-11-01 11:45

太陽能市場信心低迷 中國裝機不如預期

2019-11-01 09:57

Gogoro擠下Yamaha 躋身第3大機車品牌

2019-11-01 18:51

遠見華人領袖高峰會／林百里：AI+5G打造智能社會5.0

2019-11-01 03:32

Apple TV+上線首推原創劇 蘋果加入串流影音戰局

2019-11-01 23:07

Gogoro與台鈴合作 2020年Q4推PBGN智慧電動機車

2019-11-01 09:55

基金經理人：俄羅斯未來五年年化報酬率可達15%

2019-11-01 21:10

律師看時事／家族傳承善用私募股權基金

2019-11-01 02:39

管理一點靈

2019-11-01 03:32

科技專案國際發光 奪5項全球百大科技研發獎

2019-11-01 10:43
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top