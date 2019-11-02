富邦、台壽 利變保單降利率
2019-11-02 01:17
經濟日報 記者葉憶如
／台北報導
各家壽險公司每月1日公告當月利變型保單的宣告利率，九大壽險陸續公布11月數字，截至昨（1）日為止僅富邦人壽與台灣人壽二家宣布調降宣告利率，合計113張保單受到影響。
富邦人壽方面，新台幣、美元、澳幣與人民幣都有調整，共110張保單受影響。其中，新台幣利變宣告利率降0.06~0.15個百分點，宣告利率降至2.15％；美元保單則降0.1個百分點至3.15%。
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台灣人壽方面，僅調整三張新台幣保單，宣告利率最低降至2.35%。
據富邦人壽統計，11月有調整宣告利率的各幣別保單與影響張數，新台幣利變保單64張，包括現售30張、停售34張，宣告利率大約調降0.06～0.15個百分點，宣告利率降至2.15%。
美元利變保單方面，調整31張，現售20張、停售11張，利率調降0.1個百分點，宣告利率降至3.15%；澳幣調整13張，現售七張、停售六張，宣告利率調降0.3個百分點，降至2.7%；人民幣調整二張，現售一張、停售一張，宣告利率調降0.1個百分點，降至3%。
台灣人壽11月宣告利率調整三張，包括台灣人壽金利High利率變動型年金保險， 宣告利率由2.4%降至2.35%；台灣人壽e富保利率變動型年金保險由2.57% 降至2.52%；
已停售的「台灣人壽e加利利率變動型年金保險」亦由2.45%降至2.4%，三張都降0.05%。
至於其他壽險公司，包括國壽、南山、全球人壽、新光人壽、中壽、遠雄人壽等均表示，11月並無調整利率計畫。雖然美國聯準會上周宣布三度降息，不過各壽險公司表示，10月美債殖利率走揚，新錢報酬率並沒有比9月低，因此月底的利率決策會議並沒有決定降宣告利率，11月維持不動。至於12月還要看10年期美債殖利率的走向。
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