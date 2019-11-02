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530退休方程式

中信銀三招 攻退休理財

2019-11-02 03:16經濟日報 記者陳怡慈／台北報導

中信銀資深副總楊淑惠 記者曾學仁／攝影
中信銀資深副總楊淑惠 記者曾學仁／攝影
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我國財富管理龍頭銀行中國信託搶攻退休商機，三箭齊發，除了建置最完整的退休官網、打造台灣首張退休理財規畫顧問（RFA）證照，另外還推出終身免手續費的共同基金投資方案，1,000元就可以進場。

中國信託商業銀行資深副總楊淑惠表示，從產品、平台到理專的專業技能，「我想一次給客戶比較完整的解決方案」。

其中在退休官網方面，她說，中信銀的退休網站已經建置兩年多，持續改版中，網站涵蓋的訊息與功能，國內銀行業當中最為完整。

至於理專所需的專業技能與知識，她表示，香港從事退休規畫的金融從業人員，都需要有專業證照，因而中信銀與中華民國退休基金協會合作，今年9月推出RFA考照課程，該行將近一千名理專，未來兩年都要有RFA證照。

楊淑惠表示，中信銀關注退休議題已經七年，還編制相關指數，國人這幾年情況並沒有比較好。被問到退休金準備有沒信心、足不足夠、滿不滿意，滿分100分，指數加總都不到60分。

愈年輕的族群，表現愈糟糕、才40幾分，而且年輕人的理財工具，大部分放在定存跟保險，比年紀大的人還要保守，會有退休準備不足、報酬率太低追不上通膨等問題。

她表示，年輕人的理財行為比老年人還要保守，除了理財教育不足，另外就是「年輕人對退休兩個字無感，你要跟他溝通的是財富自由」，例如，怎麼累積一桶金、夢想金。

為鼓勵年輕人及早規劃退休，中信銀推出樂退GO方案，從該行銷售的2,000多檔共同基金裡頭，挑出12檔，每次扣款金額最低1,000元、最高5,000元，今年12月31日前申購，終身零申購手續費；持有滿兩年以上，免收贖回手續費。

楊淑惠說，「零手續費，我的壓力也很大」，但她真正目的是要陪著年輕人扣終身。樂退GO除了開放用中信卡扣款，還能隨時變更扣款金額、調整扣款日期，很有彈性。

退休金中信銀中國信託商業銀行
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