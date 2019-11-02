存老本…專屬帳戶不可少

2019-11-02 03:16 經濟日報 記者 經濟日報 記者 陳怡慈 ／台北報導



中國信託商業銀行資深副總楊淑惠指出，整個退休規畫包含六大關鍵：及早準備、紀律投資、專款專用、定期檢視、四本存摺、多元並進。

她表示，四本存摺意指，人生除了財富以外，還要有健康、情感、價值，四本存摺要同時並進，否則退休只有錢不會快樂。所以你要有朋友，要有很多的家人、好友、社群，甚至要找到自我價值。

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她提醒，國人規劃退休，最重要是要有「專屬帳戶」，把錢提撥出來、存入專屬帳戶，打死不准動用，持續累積下去，這樣才能叫做退休金。

舉例來說，有些人可能有兩、三百萬元存款，連同共同基金可能有四、五百萬元，因為不是專屬退休使用，買車、裝潢等等，做個什麼事情，錢就被用掉了，這些存款與基金只能算是累積資產，不能稱為退休金。

中信銀長期進行退休調查，發現國人的「退休拖延症」嚴重，無論哪個年齡層，退休規畫從來沒被當成現階段人生最重要的事情。

認為退休規畫還早、太慢開始準備退休金的心態，從勞退新制自提退休金人口，占全部可自提人口不到一成，也可以看出。

問題是，從時間的複利效果來講，愈早開始準備退休金，才會愈有複利效果。