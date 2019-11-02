資金寬鬆 年1期定存單利率殺低
2019-11-02 03:15
經濟日報 記者陳美君
╱台北報導
為回收市場餘裕資金，中央銀行昨（1）日標售364天期定存單，金額為1,700億元，得標利率連三降落於0.584%，為四個月低點，並較前一個月下滑0.006個百分點；金融圈主管指出，近期市場資金寬鬆，得標利率比市場預期的還要更低，原因可能與10月外資大量匯入有關。
原先市場預期，這期364天期定存單得標利率將於上一個月差不多、約0.59%，但結果卻是比市場預期的更低，顯示外商銀行競標態度非常踴躍，目的很可能是為了停泊外資客戶自國外匯入的資金。
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為避免市場資金過度充裕，助長通膨，央行透過公開市場操作，調節市場資金水位，央行統計顯示，截至昨日為止，央行定期存單未到期餘額為7兆6,581億元。
目前央行每月標售一期364天期定存單，金額為1,700億元，一期2年期定存單，金額為400億元，利率由市場競標決定。銀行主管指出，通常利率的高低，反應市場資金水位與銀行資金操作態度，例如，市場資金充裕時，利率通常不容易拉高，銀行在繳稅季節資金操作態度轉趨保守時，利率就比較容易彈升。
除此之外，央行也固定發行7、14、28、91、182天期的短天期定存單，其中，7天與14天期目前為到期續發，利率分別為0.2%與0.23%。至於28、91、182天期定存單，則是由央行業務局每天開出窗口供銀行申購，利率固定為0.59%、0.65%和0.77%。
銀行主管指出，央行每天開出的短天期定存單申購窗口，絕大多數都是提供給本國銀行，外商銀行若有去化資金需求，必須透過標售才能買得到；另外，因短天期定存單利率明顯高於市場水準，央行定存單也被視為獎勵國銀的「紅蘿蔔」，協助央行政策有功的銀行可以申購到較充足的水準，反之，銀行若違反央行政策，定存單申購恐將面臨被「砍單」的下場。
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