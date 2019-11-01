富邦華一銀廣東分行開業 在大陸據點26個成國銀第一
2019-11-01 20:29
經濟日報 記者葉憶如
／即時報導
富邦金今（1）日代100%轉投資富邦華一銀行公布其廣州分行於11月1日正式開業，加計重慶分行後在中國大陸總據點將達26家。同時廣州分行將是富邦華一銀行的首家輕型化網點，未來將加快金融科技創新，深化與大灣區內互聯網金融企業的戰略合作，實現線下業務線上化、線下業務與線上業務融合發展
富邦金表示，富邦華一領先台資銀行同業完整布局「北上廣深」大陸一線城市，廣州分行是粵港澳大灣區的第3家營業據點。目前富邦華ㄧ在大陸營業據點總數已達26家，包括即將於11月6日正式開業的重慶分行，為大陸營業據點最多的台資銀行，遍布大陸9個省和直轄市，實現台商主要聚集區全覆蓋，將進一步促進機構布局優化，穩步提升台商覆蓋率。
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富邦華一銀行行長陳峰出席廣州分行開業儀式。廣東省台辦、廣州市金融局、廣州市台辦等相關部門領導亦應邀出席本次活動。陳峰表示，粵港澳大灣區是全球第四大灣區，以香港、澳門、廣州、深圳四大中心城市爲區域發展引擎，是目前大陸開放程度最高、經濟最爲活躍的區域之一，具有重要的戰略地位。
陳峰指出，富邦華一銀行在廣州設立分行，通過與深圳分行、深圳前海支行的緊密聯動，逐步擴大在粵港澳大灣區的業務輻射範圍，著重挖掘製造業、物流、現代服務業等產業的客戶。同時整合資源、創新聯動模式，借助富邦橫跨銀行、保險、證券、投信等領域的資源優勢，並結合富邦華一銀行在地的全牌照優勢，滿足區內台商和中小企業的金融需求，爲台商和中小企業轉型發展提供強勁動能。
同時未來也將創新跨境融資模式、積極開拓零售業務，高淨值客群提供包括留學、投資、移民和跨境財富管理在內的綜合金融解决方案，同時也也將進一步滿足在大灣區內工作和生活的港澳台人士消費需求，暢享「一小時生活圈」帶來的諸多便利。
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