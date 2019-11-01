六千金目標成效如何？台銀董座：按進度持續前進

2019-11-01 18:25 經濟日報 記者 經濟日報 記者 林子桓 ／即時報導



台灣銀行董事長呂桔誠今（1）日表示，今年初喊出的「六千金目標」都有按進度持續前進，其中美元存款的部分，將會持續加強吸收，期許能藉由新增美元存款，為台銀帶來更多新增的收益來源。

呂桔誠年初喊出的六千金，包括：新增美元存款、主辦聯貸、危老重建專案貸款額度、新承做房貸、公教人員購屋貸款築巢優利貸、台商返台購建廠房專案貸款，期許能新增千億元之規模。

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先前呂桔誠對於明年台灣經濟提出看法，認為將會是一個「碎步快行」的呈現方式。呂桔誠今日出席「台銀120周年藝術季-攝影季」頒獎典禮時表示，從我國第三季的經濟數據可看出，已恢復元氣，除了台灣經濟恢復穩定之外，未來也持續看好明年的經濟發展，將會受惠於台商回流、前瞻建設開始執行兩大新動能。

據了解，至今年底最有機會達到目標的是房貸業務，不論一般新承做或是公教人員購屋貸款，目前合計已達約1,700億元，有望於年底前達標。其餘業務如：台商回台貸款，截至10月底止，共44件，金額達328億元；外匯存款餘額較去年減少9.97％，而DBU（外匯指定銀行）的美元存款餘額，較2018年底增加2.3％；危老重建困難度則較高，因此呂桔誠認為，是一個長期需要努力的方向，並非要在今年底前達標。

呂桔誠表示，同時因應美國聯準會降息，台銀的美元利率已先做下調，預先做準備，未來會繼續吸收美元存款，利率會依照整個國際市場走向而變動，希望能藉由新增美元存款，為台銀帶來更多新增的收益來源。至於台銀吸收外幣存款的策略為何？呂桔誠日前表示，不會採取價格競爭策略，吸收外幣存款。