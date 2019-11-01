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淡大黑客出國比賽！土銀黑客松金獎隊伍 前進新加坡

2019-11-01 16:41經濟日報 記者陳美君／即時報導

土地銀行與金融研訓院於108年度共同主辦之校園黑客松競賽活動之金獎優勝隊伍即將出發參訪新加坡金融科技年度盛會Singapore Fin Tech Festival 2019，土銀董事長黃伯川於行前當面嘉勉優勝隊伍，並致贈行李箱預祝此行滿載而歸。

校園黑客松競賽活動「2019明日之星 誰與爭鋒Fintech Creative」自108年3月中旬推出以來，就廣受高中職、大專院校的老師與學生注目，吸引了超過300隊報名爭冠。經過一番激烈的腦力激盪、初審評選及決賽，最大獎是由淡江大學財務金融研究所組隊之「滬尾尚靓」抱回，以「儲房攻略Fun 2 pay~信評分數一指搞定」為主題，榮獲獎金10萬元及6張新加坡來回機票。金獎優勝隊伍師生把握這個與國際金融科技交流的機會，預定於11月上旬飛往新加坡，參訪金融科技年度盛會，拓展國際視野。

土銀董事長黃伯川特與金獎優勝隊伍師生於行前會面，當面勉勵並致贈行李箱，預祝大家此行獲益良多、滿載而歸。值得一提的是這次致贈的是形象詼諧逗趣的「反應過激的貓」行李箱，是土銀為吸引年輕族群客戶而規畫的新戶首刷滿額禮，近期即將推出的「icash2.0聯名鈦金卡」，從卡面設計到新戶首刷滿額禮滿滿的都是「反應過激的貓」，讓行員都忍不住尖叫想收藏，預期之後將再掀起新一波的貓奴熱。

此外，土銀目前主推的「JCB晶緻卡」，不僅可享1%現金回饋無上限(即日起至109年12月31日止，一般消費不分國內外、不限金額可享刷卡現金回饋1%)，新戶於核卡後至次月底前，一般消費累積達2,000元(含)以上，還可獲得200元刷卡金(免登錄，每戶限回饋1次，活動至12月31日止)。更結合了JCB國際組織多項專屬禮遇(如機場接送、五星饗宴、網購平台購物優惠、JCB機場貴賓室使用等服務)及iPASS一卡通公司所提供交通搭乘及小額消費等功能，提供給土銀客戶享不完的優惠好康及便利生活。

土地銀行董事長黃伯川(後排右三)、總經理謝娟娟(後排右二)、金融研訓院副院長林仲...
土地銀行董事長黃伯川(後排右三)、總經理謝娟娟(後排右二)、金融研訓院副院長林仲威(後排左一)與淡江大學財務金融學系蔡鎤銘教授(後排左三)及同學們於致贈儀式後合影。 土銀/提供
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土銀金融科技新加坡
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