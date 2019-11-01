雨天也要時尚！英皇室雨傘品牌攜Lulu Guinness登台

2019-11-01 15:35 經濟日報 記者 經濟日報 記者 謝艾莉 ／即時報導



來自倫敦、英國皇室御用雨傘品牌FULTON富爾頓皇家晴雨傘，再掀英國倫敦時尚新話題！近期FULTON與英國傳奇設計師品牌Lulu Guinness聯名，推出一系列秋冬新傘產品，以Lulu Guinness著名的紅唇與娃娃臉圖騰設計為強打，為秋冬傘具帶來不同的驚喜與時尚體驗。

Lulu Guinness同樣來自於英國倫敦，在全球頗負盛名的Lulu Guinness於1989年創立同名品牌，以高辨識度的招牌紅唇系列風靡全球，其淘氣俏皮卻又不失時尚優雅的經典設計，讓人愛不釋手！有英國袋包女王之稱的Lulu Guinness，喜愛使用紅唇、娃娃、愛心等元素，搭配濃烈的色彩，展現可愛又獨立自主的女性精神，每季都創造出令人驚豔的時髦單品。

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英國人對生活品質的講究，從雨傘的工藝就可窺出細節，尤其英國天氣跟台灣一樣常常下雨，在雨傘的設計方面更是講求細節，富爾頓FULTON為英國皇室御用的頂尖雨傘品牌，用料高級、重量輕、抗風等優點成為皇室成員如英國女王、凱特王妃的最愛，跑趴、參加活動若遇雨一定拿著富爾頓FULTON雨傘。知名演員如艾瑪．華森也曾在公開場合撐起富爾頓FULTON傘具。

富爾頓FULTON主打的特色不僅深受英國皇室成員喜愛，最揚名於國際的就是親自為英國女王量身打造的透明鳥籠傘，獨特圓頂造型，以及骨架採用輕盈的玻璃纖維材質，讓女王的鳥籠傘在倫敦氣溫僅有零下的強風中更有韌性，完全不怕傘開花，因此成為英國名媛隨身必備的時尚單品。

2019年秋冬新品上市，富爾頓FULTON重磅推出一系列與英國知名設計師聯名推出的設計新品，除了與Lulu Guinness合作外，還有像是以英式經典碎花設計聞名的英國生活品牌Cath Kidston、英國印花女王品牌Orla Kiely等，英國倫敦時尚氣息躍居傘上。