親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
財經焦點
科技產業
金融要聞
稅務法務
產業綜合
房市情報
530退休方程式

台男曬貌美越南妻合照 網友爆黑暗內幕：騙局一場

雨天也要時尚！英皇室雨傘品牌攜Lulu Guinness登台

2019-11-01 15:35經濟日報 記者謝艾莉／即時報導

來自倫敦、英國皇室御用雨傘品牌FULTON富爾頓皇家晴雨傘，再掀英國倫敦時尚新話題！近期FULTON與英國傳奇設計師品牌Lulu Guinness聯名，推出一系列秋冬新傘產品，以Lulu Guinness著名的紅唇與娃娃臉圖騰設計為強打，為秋冬傘具帶來不同的驚喜與時尚體驗。

Lulu Guinness同樣來自於英國倫敦，在全球頗負盛名的Lulu Guinness於1989年創立同名品牌，以高辨識度的招牌紅唇系列風靡全球，其淘氣俏皮卻又不失時尚優雅的經典設計，讓人愛不釋手！有英國袋包女王之稱的Lulu Guinness，喜愛使用紅唇、娃娃、愛心等元素，搭配濃烈的色彩，展現可愛又獨立自主的女性精神，每季都創造出令人驚豔的時髦單品。

英國人對生活品質的講究，從雨傘的工藝就可窺出細節，尤其英國天氣跟台灣一樣常常下雨，在雨傘的設計方面更是講求細節，富爾頓FULTON為英國皇室御用的頂尖雨傘品牌，用料高級、重量輕、抗風等優點成為皇室成員如英國女王、凱特王妃的最愛，跑趴、參加活動若遇雨一定拿著富爾頓FULTON雨傘。知名演員如艾瑪．華森也曾在公開場合撐起富爾頓FULTON傘具。

富爾頓FULTON主打的特色不僅深受英國皇室成員喜愛，最揚名於國際的就是親自為英國女王量身打造的透明鳥籠傘，獨特圓頂造型，以及骨架採用輕盈的玻璃纖維材質，讓女王的鳥籠傘在倫敦氣溫僅有零下的強風中更有韌性，完全不怕傘開花，因此成為英國名媛隨身必備的時尚單品。

2019年秋冬新品上市，富爾頓FULTON重磅推出一系列與英國知名設計師聯名推出的設計新品，除了與Lulu Guinness合作外，還有像是以英式經典碎花設計聞名的英國生活品牌Cath Kidston、英國印花女王品牌Orla Kiely等，英國倫敦時尚氣息躍居傘上。

台灣現已有正式官方獨家代理，富爾頓FULTON迎接雙十一購物節，祭出酬賓活動，詳情見官網https://www.fultonumbrellas.tw。

英國皇室御用雨傘品牌FULTON富爾頓皇家晴雨傘，為英國名媛隨身必備的時尚單品。...
英國皇室御用雨傘品牌FULTON富爾頓皇家晴雨傘，為英國名媛隨身必備的時尚單品。圖片/業者提供
分享
英國皇室御用雨傘品牌FULTON富爾頓皇家晴雨傘，最揚名於國際的就是親自為英國女...
英國皇室御用雨傘品牌FULTON富爾頓皇家晴雨傘，最揚名於國際的就是親自為英國女王量身打造的透明鳥籠傘。圖片/網路照片
分享
英國皇室御用雨傘品牌FULTON富爾頓皇家晴雨傘與英國傳奇設計師品牌Lulu G...
英國皇室御用雨傘品牌FULTON富爾頓皇家晴雨傘與英國傳奇設計師品牌Lulu Guinness聯名，推出一系列秋冬新傘產品。圖片/業者提供
分享
英國皇室御用雨傘品牌FULTON富爾頓皇家晴雨傘與英國傳奇設計師品牌Lulu G...
英國皇室御用雨傘品牌FULTON富爾頓皇家晴雨傘與英國傳奇設計師品牌Lulu Guinness聯名，推出一系列秋冬新傘產品。圖片/業者提供
分享

英國Lulu
【愛喝咖啡的您 請進】經典咖啡 獨享 10 杯周周抽

相關新聞

鉅亨買基金好日子退休專案 831+1投資避險顧收益

2019-11-01 14:30

財富新思維／利率、通膨 藏著美債、黃金投資密碼

2019-11-01 14:30

實支實付保險優勢在哪？強在雜費補償能力

2019-11-01 14:24

8日起每人限買3張！5招檢視實支實付你買對了嗎？

2019-11-01 14:24

不只富邦 台灣人壽3利變保單也調降宣告利率

2019-11-01 14:02

渣打看黃金原油 將成「景氣儀表板」

2019-11-01 02:59

金控與海外子公司交易 鬆綁

2019-11-01 02:59

台幣10月強升5.8角 升破30.5元創一年三個月新高

2019-10-31 23:38

不動產授信 央行理事示警

2019-10-31 23:32

低利率 不利長期經濟

2019-10-31 23:26

壽險業全年保費收入增幅不到3%

2019-10-31 23:15

國銀看台股 未來三個月樂觀

2019-10-31 23:13

小心了！台股創29年新高 壽險業9月卻趁機減碼335億元

2019-10-31 19:33

金管會擬放寬 13家券商與海外關係人買賣限額

2019-10-31 18:49

新台幣升值7.1分 收30.462元

2019-10-31 16:18

國泰金李長庚：金控經營師法雲門 細膩服務不斷精進

2019-10-31 15:22

創業家兄弟雙11活動主波段 11月1日鳴槍開跑

2019-10-31 14:45

雙11 富邦媒拚單日業績翻倍

2019-10-31 14:40

中華信評：壽險業成長趨緩 今明年保費年增僅3%

2019-10-31 14:03

凱基證券ETP交易競賽獲頒雙冠軍 表現亮眼　

2019-10-31 13:21
看更多

熱門文章

稱霸下個30年！台積研發大軍將擴增8,000人 投入3奈米以下製程

2019-11-01 01:03

小心了！台股創29年新高 壽險業9月卻趁機減碼335億元

2019-10-31 19:33

老牌紡纖廠宜進出售台南廠 獲利5.5億元

2019-10-31 16:31

勞退新制基金收益增至1,948億 每人平均分紅2.8萬元

2019-11-01 10:35

餐廳被外送平台抽3成 苦盼回歸正常收運費、抽成降

2019-10-31 18:53

貿協搭橋 裕隆與越南最大集團Vingroup有望合作

2019-10-31 17:13

非公發公司發重訊 有新選擇

2019-10-31 23:19

獎更多稅更少！統一發票增開40萬組5百元雲端專屬獎

2019-10-31 19:15

不動產授信 央行理事示警

2019-10-31 23:32

鴻海董座劉揚偉：面對5G浪潮 產業千萬不能只做代工

2019-11-01 12:44
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top