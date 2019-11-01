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不只富邦 台灣人壽3利變保單也調降宣告利率

2019-11-01 14:02經濟日報 記者葉憶如／即時報導

11月除了富邦人壽有調整110張各幣別利變保單宣告利率外，台灣人壽今（1）日下午也宣布調降宣告利率，但僅只有3張，全部都是新台幣利變保單。

11月宣告利率有調整的3張，包括台灣人壽金利High利率變動型年金保險， 宣告利率由2.4%降至2.35%；台灣人壽e富保利率變動型年金保險由2.57% 降至2.52%。

已停售的「台灣人壽e加利利率變動型年金保險」亦由2.45%降至2.4%，三張都降0.05個百分點。

台灣人壽保險年金富邦人壽
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