親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
財經焦點
科技產業
金融要聞
稅務法務
產業綜合
房市情報
530退休方程式

李興文兒夜闖IKEA全裸尻槍 涉妨害風化遭警查辦

命理師看K董張國煒面相 直言：東山再起指日可待

教育翻轉未來人生 元大與輔大助學子安心求學

2019-11-01 13:18經濟日報 記者廖賢龍／即時報導

「元大輔大夢想起飛偏鄉人才培育計畫」，長期協助偏鄉學子持續接受教育，今年邁入第9年，日前在輔大朝橒樓舉辦「2019年第一學期人才培育成長營暨頒獎典禮」，共有109位高中、大學及碩士同學獲得助學金，除提供實質助學金的幫助，活動當日同時安排「泰雅文化與音樂」課程讓同學吸收新知，擴大視野，增加學習的廣度。

元大文教基金會執行長楊荊蓀表示，由元大金控、元大文教基金會與輔大共同合作的「元大輔大夢想起飛偏鄉人才培育計畫」，從2011年推動至今已協助1,212人次，讓許多人走在夢想的航道上，「同學們要記得受幫助的感覺，那種感動會烙印在心裡很久！」

楊荊蓀執行長勉勵在場同學們是個團隊，要互相幫忙彼此關心，集結愛的力量幫助他人，讓感動能夠延續，關懷變得溫暖，社會因大家的存在更加美好。

這次109位獲得助學金的同學中有9對手足，透過計畫讓他們持續求學，「元大輔大夢想起飛計畫」不只幫助一位同學，甚至讓整個家庭都有翻轉的可能。其中王嘉儀與王儷陵姊妹檔，國中畢業後就到外地求學，她們利用課餘時間打工，不向家裡伸手要錢，養成自我獨立的個性，計畫提供的助學金適度減輕她們的經濟壓力，能把更多時間放在課業上，姊妹倆同聲表示，「謝謝元大讓我有持續求學的勇氣，能夠探索更遠大的世界。」主修幼保系的王嘉儀透露，「我會持續精進課業，未來要用教育的力量幫助別人。」

人才培育成長營邀請講師陳志光分享「泰雅文化與音樂」，藉由4首歌曲引領同學進入泰雅族的歷史文化中，其中的3首歌曲是由他與兒子陳子文共同填詞與譜曲，每首歌曲都是他與家人最深的情感與羈絆。

陳志光一家人推動原住民文化著力甚深，期盼用音樂把原住民文化發揚光大，他分享在文化傳遞過程中的感觸，鼓勵同學勇於認識自己。他的兒女陳恩蒂與陳子文都曾獲計畫的幫助，對於元大讓姐弟倆能在音樂上持續精進而無學費後顧之憂，他衷心表達感謝。

「同學雖沒辦法選擇家庭，但元大給的一片土壤，讓同學成長，擁有自己的一片天！」在偏鄉領域已付出20年的輔仁大學台灣偏鄉教育關懷中心主任呂慈涵表示，每位來自艱困家庭的孩子就像小樹一樣，當小樹慢慢長大發出枝枒，可以讓鳥兒棲息、幫人遮風避雨，就是有能力幫助別人的時候。

她感謝元大一路以來的陪伴，讓同學在元大這個大家庭裡成長茁壯，並開始加入志工行列給予他人協助與關懷，為社會注入正面的能量。「我們要讓計畫創辦人杜奶奶知道，有越來越多小樹在這裡成長，長的又高又壯！」

抱病出席的玉里書屋老師文儷珺表示：「就算身體不舒服，我也一定要來參加，因為這個計畫太令人開心與感動！」她感謝元大與輔大給予資源不足的同學繼續求學的機會，並分享有玉里的同學因為受到輔大學長姐鼓舞，已把輔大列為升學第一志願，「未來還要把這份愛傳承下去！」

人才培育成長營暨頒獎典禮由輔大台灣偏鄉教育關懷中心主任呂慈涵 （第一排右5）、元...
人才培育成長營暨頒獎典禮由輔大台灣偏鄉教育關懷中心主任呂慈涵 （第一排右5）、元大文教基金會執行長楊荊蓀（第一排右6）及參與計畫的老師與獲獎同學合影。 圖／元大文教基金會提供
分享

元大金控輔大偏鄉教育打工升學
【愛喝咖啡的您 請進】經典咖啡 獨享 10 杯周周抽

相關新聞

渣打看黃金原油 將成「景氣儀表板」

2019-11-01 02:59

金控與海外子公司交易 鬆綁

2019-11-01 02:59

台幣10月強升5.8角 升破30.5元創一年三個月新高

2019-10-31 23:38

不動產授信 央行理事示警

2019-10-31 23:32

低利率 不利長期經濟

2019-10-31 23:26

壽險業全年保費收入增幅不到3%

2019-10-31 23:15

國銀看台股 未來三個月樂觀

2019-10-31 23:13

小心了！台股創29年新高 壽險業9月卻趁機減碼335億元

2019-10-31 19:33

金管會擬放寬 13家券商與海外關係人買賣限額

2019-10-31 18:49

新台幣升值7.1分 收30.462元

2019-10-31 16:18

國泰金李長庚：金控經營師法雲門 細膩服務不斷精進

2019-10-31 15:22

創業家兄弟雙11活動主波段 11月1日鳴槍開跑

2019-10-31 14:45

雙11 富邦媒拚單日業績翻倍

2019-10-31 14:40

中華信評：壽險業成長趨緩 今明年保費年增僅3%

2019-10-31 14:03

凱基證券ETP交易競賽獲頒雙冠軍 表現亮眼　

2019-10-31 13:21
看更多

熱門文章

稱霸下個30年！台積研發大軍將擴增8,000人 投入3奈米以下製程

2019-11-01 01:03

小心了！台股創29年新高 壽險業9月卻趁機減碼335億元

2019-10-31 19:33

老牌紡纖廠宜進出售台南廠 獲利5.5億元

2019-10-31 16:31

勞退新制基金收益增至1,948億 每人平均分紅2.8萬元

2019-11-01 10:35

貿協搭橋 裕隆與越南最大集團Vingroup有望合作

2019-10-31 17:13

餐廳被外送平台抽3成 苦盼回歸正常收運費、抽成降

2019-10-31 18:53

非公發公司發重訊 有新選擇

2019-10-31 23:19

獎更多稅更少！統一發票增開40萬組5百元雲端專屬獎

2019-10-31 19:15

不動產授信 央行理事示警

2019-10-31 23:32

JDI引資救急 傳找上緯創

2019-10-31 23:15

台積電已成護國神山 謝金河：台灣經濟漸入佳境

2019-11-01 11:26

鴻海董座劉揚偉：面對5G浪潮 產業千萬不能只做代工

2019-11-01 12:44

專利法修正版11月1日上路 5大重點一次看

2019-10-31 17:19

主計處估上季GDP增2.91% 增速四小龍之冠

2019-10-31 23:23

央行理事：擬以低利脫離不景氣 切勿步入日本後塵

2019-10-31 16:58

JDI找台廠注資 有利有弊…煞費思量

2019-10-31 23:15

摺疊手機 陸品牌燃戰火 台鏈埋亮點

2019-10-31 14:40

台幣10月強升5.8角 升破30.5元創一年三個月新高

2019-10-31 23:38

裕隆指標案…新南向大捷報

2019-11-01 02:43

大幅上修！主計總處公布Q3經濟成長2.91%

2019-10-31 16:12

股價創新高 劉德音提醒台積人保持虛心

2019-10-31 23:29

外貿協會率團前進越南 裕隆與越企Vingroup洽談合作

2019-10-31 17:30

蔡力行：5G半導體商機衝1.2兆

2019-10-31 23:15

首款5G iPhone 供應商備戰

2019-10-31 14:40

台商回流再添兩家 累計投資額達6,236億元

2019-10-31 18:52

品牌大觀／旅遊節目 玩出創新品牌

2019-11-01 02:39

貿協搭橋 裕隆進軍越南整車鏈

2019-11-01 02:43

不接受假承攬真雇傭 勞長：美食外送平台明年專案勞檢

2019-10-31 16:36

命理師看「網紅董事長」張國煒面相 直言：東山再起指日可待

2019-11-01 13:23

金控與海外子公司交易 鬆綁

2019-11-01 02:59

遭指亂象 國發基金提出三點聲明

2019-10-31 15:50

五裸女昔日藏家陳泰銘：課不到稅，遑論租稅公平性

2019-10-31 16:50

加工區欲租高雄煉油廠土地 中油工會第一分會：不歡迎

2019-10-31 16:26

金管會擬放寬 13家券商與海外關係人買賣限額

2019-10-31 18:49

3種分居夫妻 可以分開「稅」

2019-10-31 14:17

貿易戰仍不明朗 劉德音：明年半導體仍有挑戰

2019-10-31 23:34

工研院與福壽簽約 助食品業轉型智慧製造邁大步

2019-10-31 15:55

前國策顧問黃國俊辭世 友人不捨：他留4個牽掛

2019-10-31 21:45

海外商品進口報關 三點不漏

2019-10-31 23:19

六角拚珍奶印尼達300店 宣示跳島發展拚市占

2019-10-31 16:30
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top