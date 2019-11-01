教育翻轉未來人生 元大與輔大助學子安心求學
「元大輔大夢想起飛偏鄉人才培育計畫」，長期協助偏鄉學子持續接受教育，今年邁入第9年，日前在輔大朝橒樓舉辦「2019年第一學期人才培育成長營暨頒獎典禮」，共有109位高中、大學及碩士同學獲得助學金，除提供實質助學金的幫助，活動當日同時安排「泰雅文化與音樂」課程讓同學吸收新知，擴大視野，增加學習的廣度。
元大文教基金會執行長楊荊蓀表示，由元大金控、元大文教基金會與輔大共同合作的「元大輔大夢想起飛偏鄉人才培育計畫」，從2011年推動至今已協助1,212人次，讓許多人走在夢想的航道上，「同學們要記得受幫助的感覺，那種感動會烙印在心裡很久！」
楊荊蓀執行長勉勵在場同學們是個團隊，要互相幫忙彼此關心，集結愛的力量幫助他人，讓感動能夠延續，關懷變得溫暖，社會因大家的存在更加美好。
這次109位獲得助學金的同學中有9對手足，透過計畫讓他們持續求學，「元大輔大夢想起飛計畫」不只幫助一位同學，甚至讓整個家庭都有翻轉的可能。其中王嘉儀與王儷陵姊妹檔，國中畢業後就到外地求學，她們利用課餘時間打工，不向家裡伸手要錢，養成自我獨立的個性，計畫提供的助學金適度減輕她們的經濟壓力，能把更多時間放在課業上，姊妹倆同聲表示，「謝謝元大讓我有持續求學的勇氣，能夠探索更遠大的世界。」主修幼保系的王嘉儀透露，「我會持續精進課業，未來要用教育的力量幫助別人。」
人才培育成長營邀請講師陳志光分享「泰雅文化與音樂」，藉由4首歌曲引領同學進入泰雅族的歷史文化中，其中的3首歌曲是由他與兒子陳子文共同填詞與譜曲，每首歌曲都是他與家人最深的情感與羈絆。
陳志光一家人推動原住民文化著力甚深，期盼用音樂把原住民文化發揚光大，他分享在文化傳遞過程中的感觸，鼓勵同學勇於認識自己。他的兒女陳恩蒂與陳子文都曾獲計畫的幫助，對於元大讓姐弟倆能在音樂上持續精進而無學費後顧之憂，他衷心表達感謝。
「同學雖沒辦法選擇家庭，但元大給的一片土壤，讓同學成長，擁有自己的一片天！」在偏鄉領域已付出20年的輔仁大學台灣偏鄉教育關懷中心主任呂慈涵表示，每位來自艱困家庭的孩子就像小樹一樣，當小樹慢慢長大發出枝枒，可以讓鳥兒棲息、幫人遮風避雨，就是有能力幫助別人的時候。
她感謝元大一路以來的陪伴，讓同學在元大這個大家庭裡成長茁壯，並開始加入志工行列給予他人協助與關懷，為社會注入正面的能量。「我們要讓計畫創辦人杜奶奶知道，有越來越多小樹在這裡成長，長的又高又壯！」
抱病出席的玉里書屋老師文儷珺表示：「就算身體不舒服，我也一定要來參加，因為這個計畫太令人開心與感動！」她感謝元大與輔大給予資源不足的同學繼續求學的機會，並分享有玉里的同學因為受到輔大學長姐鼓舞，已把輔大列為升學第一志願，「未來還要把這份愛傳承下去！」
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