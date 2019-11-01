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國壽大數據競賽 首度攜手資安大廠趨勢科技T-Brain AI

2019-11-01 12:47經濟日報 記者葉憶如／即時報導

國泰人壽舉辦大數據競賽已邁入第三個年頭，前兩屆競賽共吸引了50多所大專院校，超過1,300位學生組隊報名。今年再度與國立政治大學統計學系合作舉辦「2019國泰大數據競賽」，除送出高達45萬元的競賽獎金與國泰人壽的企業實習機會，實習獎勵高達60萬元，也首度與全球資訊安全領導品牌趨勢科技合作，利用其提供的優質AI競賽平台「T-Brain AI實戰吧」進行競賽。

國壽表示，第三屆競賽共有244組團隊報名，在歷經一個多月的腦力激盪後，優勝隊伍於10月31日磅礡登場，金牌由「台大資工系」組成的「如果愛 請渣愛」隊奪下，回憶起競賽時期通宵達旦的討論，隊長張頌平說：「這是第一次參加金融領域的大數據比賽，對於保險的領域知識在訓練模型中才有深刻的體會；簡報也是多花了三個晚上做出來的，能夠得到第一名，是最好的回饋」。銀牌與銅牌則分別由「台大資管所」組成的「剛毛又出國」隊及「台大資工所」組成的「import xgboost as xgb」獲得。

另外，連續兩屆都參賽學生林同學表示，這次的數據競賽評分重點與往年不太一樣，今年前幾名在建模預測上準確率都很接近，因此在「分析說明書」與決賽的「專業簡報」上才是拉開分數差距的關鍵！很高興國泰人壽舉辦這樣的競賽，讓我這種主修資訊工程又對金融領域應用有興趣的學生能夠結合專長並發揮於此！

決賽當天，國發會副主委鄭貞茂特別出席頒獎典禮並勉勵學生在「大數據」的時代，要持續精進數據分析的能力、多探索其他領域的知識及培養跨領域整合的能力來提升自己的專業價值。

政大商學院邱奕嘉副院長於受訪時說，對國泰人壽、趨勢科技及政治大學跨領域的產學合作與人才培育盡心盡力給予高度肯定，參賽學生將因此受惠良多。

國泰人壽資深副總劉大坤表示，感謝同學熱心參與大數據競賽，透過競賽與交流創意為國壽帶來嶄新思維，並期許這次競賽能讓參賽者收穫滿滿，運用這次競賽累積的知識與歷練於未來職涯。

國泰人壽舉辦大數據競賽的初衷是希冀藉由資料分析及競賽互動，以腦力激盪等集思廣益的方式，結合發掘及培養金融保險應用領域（Application Domain）、人工智慧（Artificial Intelligence）、資料科學（Data Science）等各領域之未來人才。

在大數據的蓬勃發展及FinTech浪潮下，國泰人壽早已深耕大數據領域及建立完備的資料體系，以豐富的數據為基礎，搭配核保、理賠人員實務經驗，建立核保風險模型及智能核賠系統；2018年更推出「Cathay Walker健康獎勵計畫」，串聯Apple Watch等智慧穿戴裝置蒐集步數、行走距離、心率、睡眠等健康數據，將用以發展客戶健康管理計畫；同時運用深度學習及自然語言處理（Natural Language Processing, NLP），結合客服中心服務經驗與對話流程管理，發展智能客服機器人-阿發，提供文字對談互動服務。

秉持激勵 AI人才發展的初衷，趨勢科技建置了「T-Brain AI實戰吧」，為產業及學術單位舉辦AI競賽的最佳平台。自2018年起至今已有多家企業透過「T-Brain AI實戰吧」，運用去識別化的資料，與參賽者共同激盪出創意的火花。

各界積極投入並熱烈迴響，所累計的參賽人次已破萬，台灣AI應用技術發展的活潑動能讓人驚艷。「T-Brain AI實戰吧」讓各企業與趨勢科技的資料科學家一同檢視資料、合作出題，將商業上的好奇交付AI，攜手開發人員挑戰未知的商業應用。

國泰人壽今年再度與國立政治大學統計學系合作舉辦「2019國泰大數據競賽」，除送出...
國泰人壽今年再度與國立政治大學統計學系合作舉辦「2019國泰大數據競賽」，除送出高達45萬元的競賽獎金與國泰人壽的企業實習機會，實習獎勵高達60萬元。 圖／國泰人壽提供
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國泰人壽大數據
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