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永豐金證券攜手雲林家扶 前進台西作公益

2019-11-01 12:39經濟日報 記者周克威／即時報導

「永豐地球日一起愛地球」，永豐金證券志工團10月底前進雲林台西，與雲林家扶中心舉辦公益活動，透過生動活潑的海洋生態教育，實踐永續海洋及對地球母親的守護；永豐金證券總經理江偉源以志工領隊的身份表示，結合永豐金志工及公益團體的力量，落實「在地關懷」、「生態教育」以及「實踐綠色生活」，讓關懷與愛在生活中延續。

江偉源表示，永豐金證券去年啟動「環境永續」與「在地關懷」系列公益活動，志工們在熱情投入公益中體會到付出帶來的美好感動，了解公司邁向永續企業發展彰顯的核心價值，今年更以行動響應「世界地球日百萬綠行動」，再度與雲林家扶合作來到偏鄉台西，透過舉辦友善海洋、永續海鮮等親子互動課程認識海洋的珍貴。

活動以「永續海鮮指南」為主題在海口生活館舉行，70位家扶親子成員在永豐金40位志工活潑帶領下，一起認識吃海鮮的「綠」選擇，如何讓自然資源生生不息，永續海洋年年有「魚」，午餐結合課程內容，以建議食用的海鮮結合在地蔬果食材，讓生活融入愛地球的綠色教育學習中。

台西擁有美麗的海洋漁人傳統文化，下午的活動進行海洋生活體驗，志工與家扶親子合力挑戰撐船筏，摸文蛤等趣味漁人活動，笑聲及加油聲不斷，雲林家扶小淨的阿嬤說：「我們以前就是這樣過生活。」

電動馬達不發達的年代，稱膠筏是出海生活重要的技能，現在的孩子雖然在海邊長大，但不一定了解生長的這塊土地，小淨阿嬤謝謝永豐金證券的志工們，除了讓他們可以玩得開心、吃的滿足，也讓孩子對於自己長大的地方，可以有更多的認識。

雲林家扶榮譽顧問許恆慈老師感謝永豐金證，可以前進雲林沿海地區將資源帶進偏鄉，讓家扶親子可以共度歡樂時光，用實際行動關懷偏鄉弱勢家庭，推廣愛護環境觀念；活動最後並贈送每位兒童環保無毒文具，這場結合關懷、生態與綠生活實踐的活動，在台西美麗的夕陽景色中相約明年再見。

家扶永豐金志工偏鄉生態公益活動
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