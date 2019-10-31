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中華信評：外幣投資不再是壽險獲利方程式

2019-10-31 20:38經濟日報 記者葉憶如／即時報導

華信評今（31）日發布「台灣壽險公司面臨的趨勢與挑戰」報告示警，在金管會管理法規帶動的保單商品改革，將減緩業務成長。外幣投資也不再是能循例套用的獲利方程式。未來一至二年整體下行風險將高於上調潛能。

法規主導商品改革下，中華信評表示，利變型壽險保單商品與投資連結型保單商品仍是主流業務，但整體業務動能已有減緩。降低資產成長速度與更加嚴格的法定資本規範有助於抵銷資本風險。至今出現的波動幅度大致仍在中華信評評等可容許的範圍內。

中華信評認為2019年上半年，壽險業者因美元計價投資部位增值而受惠，加上資本市場回升行情，多少可以減緩其偏高的避險成本。獲利績效表現略微轉佳。不過，中華信評認為，壽險業者基本面的獲利改善有限，且對投資績效的變動高度敏感。

同時中華信評認為，由於美國近來降息，壽險業者未來可以提升其投資收益的可能性有限。外幣投資也不再是能循例套用的獲利方程式。

中華信評預期，未來幾年的外幣投資部位維持在歷史高峰。但追求高收益率的企圖心已使其外匯曝險程度明顯升高至大幅高於兩年前時的水準。

由於預期未來一至二年期間，資本市場的波動性將會逐漸增加且獲利成長前景有限，因此整體下行風險將高於上調潛能

壽險業華信保單
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