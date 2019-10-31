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小心了！台股創29年新高 壽險業9月卻趁機減碼335億元

2019-10-31 19:33經濟日報 記者葉憶如／即時報導

台股自8月26日以來頻頻創新高，10月不僅創下29年新高紀錄，今（31）日還一度躍上1萬1428點，短短二個月上漲逾千點，金管會主委顧立雄提醒要「居高思危」，從壽險業對台股資金部位不增反減來看，9月在台股市值不斷攀升之際，竟減碼了335億元，確實已見到逢高「落袋為安」的調節動作！

保險局今日公布壽險業在國內外投資部位，其中台股部份，截至9月底止總投資金額為1兆5999億元，較8月底的1兆6334億元，減少了335億元，不過同期間，台股指數8月是由10,618點漲至10,829，上漲211點、漲幅近2%。 亦即不是因為持股市值增減所造成，而是壽險公司已開始悄悄減碼台股，應該是趁29年新高之際，進行部份獲利了結出場的動作，以實現獲利。

同時壽險業今年上半年主要都是加碼台股部份，6月時對台股部位為1兆6708億元，7月略增了65億元，8月、9月連續二位持股部位下滑，從7月底的1兆6773億元減至10月甚至跌破1.6兆元大關，甚至1兆5999億元，較8月底時的1兆6334億元還減少335億元。

雖然8月單月下滑的金額更高為439億元，但當時台股正逢中美貿戰的協議還沒完成，抬股指數動盪，加權指數下跌逾205點，跌幅1.89%，因此造成市值縮水，不一定是因為減碼所致。但台股指數9月開始一路上漲，頻創新高，壽險業對台股部位卻不增反減，就比較引發市場揣測了。

至於海外投資方面，壽險業仍然維持一定高水準，國外股票投資6229億元，也較8月6285億元略減一些；至於9月底壽險海外投資仍高達17兆7178億元，占比仍高達68.1%。跟上月時的比重67.93%還高，不過金額是略減一些，主要是資金來源比重不同所致。金管會10月初公布外幣保單責任準備金占比約19%。

台股指數壽險業金管會顧立雄台股
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