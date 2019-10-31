金管會擬放寬 13家券商與海外關係人買賣限額

2019-10-31 18:49 經濟日報 記者 經濟日報 記者 葉憶如 ／即時報導



金管會證期局今（31）日宣布放寬13家金控對海外證券子公司關係交易限額。圖／聯合報系資料照片 分享 facebook

為提升券商交易彈性，金管會證期局今（31）日宣布放寬13家金控對海外證券子公司關係交易限額，主要針對外國債券及從事外國衍生性金融商品交易，買賣總餘額不得超過淨值20%，過去這些券商有需要時得向外資買，修法後就可在自家金控買，以13家券右合計淨值總額約3,854億元，影響部位約有770億元左右。

金管會今日宣布預告修正「證券商管理規則」第19條、第31條之3。19條主要加上新商品ETN（指數投資證券業務）之避險操作，併入認購售權證及經營衍生性金融商品，得不受持有關係人所發行股權性質有價證券之成本總額限制。

VVIP 會員限定！ 使用活動金幣灌溉優質新聞，抽 iPhone 11、仟元現金。 使用活動金幣灌溉優質新聞，抽 iPhone 11、仟元現金。 贊助好新聞 如何使用金幣灌溉新聞 剩餘的活動金幣 枚 活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途。參與贊助後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 贊助好新聞 如何使用金幣灌溉新聞 × ■ 活動時間 2019年10月21日 - 2019年11月20日 ■ 活動辦法 活動期間您可獲得活動金幣 3,000 枚，當您看到優質新聞，即可點按文章中的「贊助好新聞」按鈕贊助該篇文章，且可隨時至會員中心查詢目前金幣的使用狀況。 ■ 贊助說明 聯合新聞網與經濟日報合計，共有 3,000 枚金幣。

每篇文章僅能贊助一次，每次扣 10 枚金幣。

不限一天能贊助幾篇文章。(可一天把3,000枚金幣發完，亦可一天發100枚、 分30天把金幣發完)

越多天登入贊助，中獎機率越高。(一天把3,000枚金幣發完，同等有一次抽 獎機會，分30天把金幣發完，同等有30次抽獎)

活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途；活動結束後系統將自動回收金幣並關閉該功能。

參與灌溉新聞後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 ■ 活動贈品 協助獎：U利點數 200 元， 500 位

灌溉獎：現金獎 5000 元，共 20 位

成長獎：iPhone 11 (64G)，共 2 位 活動結束後，將由系統抽出得獎者，於 11/30 前公佈得獎名單，並以 e-mail 方式通知得獎者領獎。 中獎名單 個資聲明 注意事項 × 恭喜您獲得活動金幣 3,000 枚 在聯合新聞網及經濟日報網點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。

越多天登入贊助，中獎機率越高 × 提醒：您今天尚未使用活動金幣 點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。

iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。

越多天登入贊助，中獎機率越高！

第二是為增加證券自營商交易彈性，開放證券自營商得自行買賣外國債券及衍生性金融商品，但需經董事會重度決議後，可與同金控集團海外子券商進行買賣或交易，並明定二種情形下得授權經理部門辦理之條件及交易限額。

證期局副局長張振山表示，開放的海外券商關係企業，需符合二大條件，一是註冊於國際證券管理機構組織（IOSCO）多邊瞭解備忘錄（MMoU）簽署會員地，目前主要海外券商子公司所在的香港、韓國、馬來西亞、泰國、印尼、新加坡都屬之。二是買賣或交易標的具有公開市價或買賣或交易金額非屬重大者，得經董事會重度決議概括授權經理部門依內部作業規範辦理。

此外，開放後證期局也擬規定證券商與單一海外關係企業之交易總餘額不得超過證券商淨值之10%，且與所有海外關係企業之交易總餘額不得超過證券商淨值之20%。

據證期局統計，目前有13家金控下券商具有海外子公司，其中以元大證的淨值984餘億元最高，其次是凱基證的近660億元與富邦證的369餘億元，未來修法後得與海外子券商從事債券與衍生性商品的關係人交易，金額不得超過淨值20%，以 其淨值估算，這三家與子公司關係人交易金額分別不得超過196.8億、131億、73.9億元等。其他海外有子券商還有群益金鼎證、永豐金證、日盛證、統一證、元證、華南永昌證、國票證、國泰證、中信託證與第一金證，整體13家券商的整體淨值為3854.38億元，其二成限額大約是770.88億元。