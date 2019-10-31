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金管會擬放寬 13家券商與海外關係人買賣限額

2019-10-31 18:49經濟日報 記者葉憶如／即時報導

金管會證期局今（31）日宣布放寬13家金控對海外證券子公司關係交易限額。圖／聯合...
金管會證期局今（31）日宣布放寬13家金控對海外證券子公司關係交易限額。圖／聯合報系資料照片
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為提升券商交易彈性，金管會證期局今（31）日宣布放寬13家金控對海外證券子公司關係交易限額，主要針對外國債券及從事外國衍生性金融商品交易，買賣總餘額不得超過淨值20%，過去這些券商有需要時得向外資買，修法後就可在自家金控買，以13家券右合計淨值總額約3,854億元，影響部位約有770億元左右。

金管會今日宣布預告修正「證券商管理規則」第19條、第31條之3。19條主要加上新商品ETN（指數投資證券業務）之避險操作，併入認購售權證及經營衍生性金融商品，得不受持有關係人所發行股權性質有價證券之成本總額限制。

第二是為增加證券自營商交易彈性，開放證券自營商得自行買賣外國債券及衍生性金融商品，但需經董事會重度決議後，可與同金控集團海外子券商進行買賣或交易，並明定二種情形下得授權經理部門辦理之條件及交易限額。

證期局副局長張振山表示，開放的海外券商關係企業，需符合二大條件，一是註冊於國際證券管理機構組織（IOSCO）多邊瞭解備忘錄（MMoU）簽署會員地，目前主要海外券商子公司所在的香港、韓國、馬來西亞、泰國、印尼、新加坡都屬之。二是買賣或交易標的具有公開市價或買賣或交易金額非屬重大者，得經董事會重度決議概括授權經理部門依內部作業規範辦理。

此外，開放後證期局也擬規定證券商與單一海外關係企業之交易總餘額不得超過證券商淨值之10%，且與所有海外關係企業之交易總餘額不得超過證券商淨值之20%。

據證期局統計，目前有13家金控下券商具有海外子公司，其中以元大證的淨值984餘億元最高，其次是凱基證的近660億元與富邦證的369餘億元，未來修法後得與海外子券商從事債券與衍生性商品的關係人交易，金額不得超過淨值20%，以 其淨值估算，這三家與子公司關係人交易金額分別不得超過196.8億、131億、73.9億元等。其他海外有子券商還有群益金鼎證、永豐金證、日盛證、統一證、元證、華南永昌證、國票證、國泰證、中信託證與第一金證，整體13家券商的整體淨值為3854.38億元，其二成限額大約是770.88億元。

證券商債券金管會
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