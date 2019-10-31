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提升券商業務彈性 金管會開放兩措施

2019-10-31 17:58經濟日報 記者邱金蘭／即時報導

金管會證期局副局長張振山表示，為提升券商業務經營彈性，將預告修正證券商管理規則。

證券商金管會
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