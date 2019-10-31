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業務動能放緩 中華信評：今明年保費年增不到3%

2019-10-31 17:31經濟日報 記者林子桓／即時報導

展望台灣壽險公司面臨的趨勢與挑戰，中華信評今（31）日表示，由於法規主導商品之改革下，將面臨業務動能成長減緩趨勢，預估今年與明年全年保費收入低於3%以下。

中華信評表示，未來壽險公司利變型壽險保單商品與投資連結型保單商品仍是主流業務，但整體業務動能已有減緩，預估在2019年及2020年全年保費收入年成長率僅有2.5%至3%水準，低於2015年至2017年約5%至10%動能。

壽險業資本面，中華信評說，近期有許多壽險業者因成長趨緩，有主動增資的趨勢，以減輕部分資本需求，今年預估約會有新台幣800多億元的增資額，另從淨值比來看，也有漸漸持穩的狀況。

今年上半年壽險業者因美元計價投資部位增值而受惠，可以減緩其偏高的避險成本，如外匯成本占總資產比率上半年為0.8%，相較去年0.9%低，同時，資本市場回升行情也有助於上半年的獲利績效表現略微轉佳。

不過，中華信評認為，壽險業者基本面的獲利改善有限，且對投資績效的變動高敏感度，但美國聯準會近來降息，未來可提升其投資收益的可能性有限，預估壽險業近2年保單負債成本在3.7%至4%左右水準，且淨利息收益率（不含資本利得）也維持在2.7%至2.8%。

中華信評預期，壽險業者尋求海外較高收益率的舉動，將會使壽險業來幾年的外幣投資部位維持在歷史高峰，也使其外匯曝險程度，大幅高於兩年前時的水準。

中華信評表示，由於預期未來一至二年期間，資本市場的波動性將會逐漸增加且獲利成長前景有限，因此整體下行風險將高於上調潛能。

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