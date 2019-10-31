國泰金19年來支持雲門 今年首創走入社區
國泰金19年來支持雲門，今年擬將舞蹈帶入美術館、社區、縣府大廳，是國泰與雲門舞集今年在國泰藝術節系列活動的新創舉。
國泰金控表示，長期實踐以「大樹成長，文化深耕」的理念，1996年起與雲門舞集攜手，24年來不間斷舉辦大型戶外公演，《紐約時報》今年7月以全版報導，現場上萬觀眾等待的「不是搖滾盛典，不是足球大賽，驚人地，他們在搶奪一場當代舞蹈表演得一席觀賞地盤。」
而從2001年起，國泰支持雲門２，將藝文種子遍灑校園與社區，廣邀社區民眾免費欣賞，18年來在69所學校，演出近200場，觀賞人次逾19萬人。今年是第19年的支持，雲門舞集下任藝術總監鄭宗龍策劃新的展演方式，雲門舞者踏入公眾場館，打破舞台與觀眾席的界線，以更多元，更有機的互動，牽起民眾的手，一起跳舞。
今（31）日記者會上雲門舞者在國泰人壽大樓大廳翩翩起舞，平時忙碌的辦公大廳，化為美麗的舞蹈空間。國泰同仁表示，沒想過這個每天忙碌辦公的地方可以跳舞。
國泰金控總經理李長庚說，國泰長期贊助雲門舞集戶外公演及校園社區巡演，希望讓民眾能免費欣賞雲門國際級舞蹈藝術，24年來持續以企業的力量推廣舞蹈藝術回饋社會，但更重要的是民眾的熱情參與，才是我們最大的支持力量，今年的巡演以創新型態，讓民眾不只是欣賞，還能與雲門舞者一起共舞，歡迎大家一定要來參加。
鄭宗龍說，雲門一直在土地上跳舞，期待有更多的機會讓舞蹈與民眾不期而遇，讓舞蹈發生在他們的生活日常中。」也希望透過走進美術館、博物館甚至是縣府大廳，讓這些空間的氛圍有更多種可能性。「原本安安靜靜的美術館或是忙於辦公的縣府大廳，突然有一群人在跳舞，那是什麼感覺？在那裡一起跳過舞的人，從今以後會不會對這個空間有新的想法？
鄭宗龍也表示，在非劇場空間跳舞，對舞者來說也是挑戰，硬邦邦的地板，沒有燈光與佈景的幫忙，不可預期的人群樣貌，可能有行動不便的長者，也可能有哇哇大哭的小孩。鄭宗龍說，雲門的舞者非常樂意接受挑戰，因為民眾牽手跳舞，永遠都是珍貴的養分。
70分鐘的演出，鄭宗龍編排舞作選粹與編創新作，加入與觀眾的互動。音樂則有林強、林生祥與原住民歌手沐妮悠等多元旋律。從觀看到參與的完整體驗，捨棄語言教條，身體力行感受舞蹈的親近。
11月9日(六)起，連續五個周末下午兩點半，將分別在新北市鶯歌陶博館、澎湖科大體育館、彰化縣政府大廳、台南美術館2館大廳以及花蓮縣文化局美術館各演出兩場。雲門舞者不在舞台上，不分座位前排後排，他們就在觀眾身邊，近距離觀賞舞蹈，歡迎與雲門舞者共舞，共享獨一無二的舞蹈體驗。
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