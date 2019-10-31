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渣打銀發布第4季展望 估美元漲勢見頂、看好黃金

2019-10-31 16:32經濟日報 記者葉憶如／即時報導

美國聯準會三度降息，渣打國際商業銀行財富管理處今（31）日發布第4季最新投資展望，認為地緣政治風險降低，美元漲勢將見頂，看好黃金、原油走勢將成「景氣儀表板」，資金環境寛鬆亦有利於股市以及企業債券等風險性資產後續表現。

渣打銀行財富管理處負責人陳太齡指出，全球經濟成長依然面臨壓力，但近來中美貿易談判與英國脫歐協議陸續出現正面進展，且隨著各國央行紛紛推行寬鬆政策，全球成長的負面壓力應可得到緩解，尤其是在成熟市場，刺激政策將有助於穩定全球經濟成長和延長經濟發展周期。

渣打銀行財富管理處投資策略部主管劉家豪表示，聯準會10月份政策會議中，如市場預期降息一碼，將聯邦基金利率目標區間下調至1.5%~1.75%，但暗示後續政策觀望。美元漲勢很可能已接近尾聲。而各國央行加碼寬鬆，基於投資分散以及避險角度，建議投資人可適當配置黃金資產。

至於美元以外的主要貨幣，英國脫歐最後期限已正式延後至2020年1月31日，英國邁向有序脫歐；同時12月12日將提前舉行國會大選，短期內導致英鎊震盪，可適時加碼英鎊。此外，財政刺激將可望有助歐元區經濟復甦，對歐元抱持積極看法；而日本央行尋求放鬆貨幣政策，預期日圓不太可能進一步升值。

債市除持續看好新興市場美元政府債券外，亞洲美元債券具防禦性質，期限更短、波動率更低、殖利率更具吸引力等基本因素，預期表現可望超越全球債券。建議投資人考慮增加債券投資部位，以尋求提高收益機會。

股票因2020 年企業盈餘前景樂觀，渣打銀行重申看好全球股票，其中美國股票，受貿易戰的衝擊較小，在亞洲（日本除外）市場，則看好中國境內股票，此外，歐元區股票的看法也逐漸轉趨正面。

英國脫歐渣打銀行債券
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