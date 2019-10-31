老牌紡纖廠宜進全面退出生產 土地廠房出售獲5.5億元

2019-10-31 16:31 經濟日報 記者 經濟日報 記者 曾仁凱 ／即時報導



國內老牌紡纖廠宜進（1457）今（31）日停牌，公司於台股盤後宣布從明年元旦起，旗下台南廠的加工絲部門將停產，此舉等於宣告宜進全面退出紡纖品生產。

宜進台南廠停工後，相關的土地及廠商確定出售，交易金額15.93億元，宜進可獲得處分利益約5.51億元，預計明年第1季入帳。在此之前，宜進今年7月也曾出售台南廠區部分土地給富邦媒蓋物流中心，交易金額6.28億元，宜進獲得約1.7億元的處分利益，今年底前陸續認列。

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宜進原本生產部門就剩下台南的加工絲廠，昨天宣布停產計畫，等於宣告公司全面退出紡纖品生產。不過宜進旗下還有生產聚酯原絲（粒）的宏洲纖維，以及與宜進同樣生產加工絲的光明絲織等兩家子公司。

至於宜進本身未來在紡纖品方面，會聚焦在高毛利的工業用織帶，應用在航空、運輸設備等，這部分主要委外交由代工廠生產。

宜進發言人張恆嘉今天表示，宜進台南廠受限機器設備老舊，生產毛利較低之一般規格產品，致該部門連年虧損，公司考量台南廠雖努力降低生產成本，但仍不能扭轉虧損，為終止持續虧損的窘境以減少公司營運損失，決定明年元月1日起停止加工絲部門台南廠生產。

宜進台南廠加工絲部門近兩年占公司合併報表的營收比重約15%，停工後公司營收會減少，不過台南廠近年來皆為虧損狀態，停工後公司可減少虧損，獲利將會不減反增。