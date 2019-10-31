國泰金李長庚：金控經營師法雲門 細膩服務不斷精進

2019-10-31 15:22 經濟日報 記者 經濟日報 記者 葉憶如 ／即時報導



國泰金與雲門舞集攜手合作，由雲門舞集下任藝術總監鄭宗龍策畫「2019國泰藝術節 與雲門共舞」31日下午國泰人壽大樓舉辦記者會。國泰金總座李長庚致詞時說，國泰金控經營也要思法像雲門這樣的國際級舞者，不斷思考精進，且強調團隊合作。

他看到雲門新總監鄭宗龍在舞者表演時，不斷在場邊筆記，作為下次精益求精的參考。他說，國泰金控也在服務過程中盡力滿足客戶，但在各環節上，也要學習這樣細膩的作法，同事間互相提醒，不斷改善，把握每一場表演，確認有下一次登台的機會。

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自2001年起，國泰金控贊助支持雲門走進校園與社區，迄今19年，近200場次，觀賞人次逾19萬人。今年，雲門舞集下任藝術總監鄭宗龍帶領雲門展開新形式演出，不僅走入地方社區，更要跳進公共空間，打破舞台與觀眾界線，牽起大眾的手，身體力行感受舞蹈的溫度。

‪11月9日首演於鶯歌陶瓷博物館大廳，接後前往澎湖科技大學體育館、彰化縣政府大廳、台南市美術館2館大廳、花蓮縣文化局美術館等地，共演出10場。環島也跳島，沒有舞蹈到不了的地方。‬