您的一票決定愛的力量 台新邀民眾11月1日起一起傳愛

2019-10-31 15:08 經濟日報 記者 經濟日報 記者 仝澤蓉 ／即時報導



由台新銀行公益慈善基金會聯合其他八家單位所主辦的第10屆「您的一票，決定愛的力量」活動，將於11月1日中午起將開放網路投票，為協助團體促票，台新銀行志工將在11月的周末，舉辦全台場快閃促票。

本屆「您的一票，決定愛的力量」，共有282家團體及個人角逐94個公益基金名額；「社會福利」72家團體將依票選結果獲得公益基金，其中50萬元組12名、25萬元組20名及10萬元組40名；「文化教育」15萬元10名；「數位學習」25萬元4名; 「樂齡社區」25萬元3名；「社會企業」領域「地方創生」，「社福社企」15萬元2名，「復能社企」20萬元1名，另众社企提供創新服務獎20萬。

VVIP 會員限定！ 使用活動金幣灌溉優質新聞，抽 iPhone 11、仟元現金。 使用活動金幣灌溉優質新聞，抽 iPhone 11、仟元現金。 贊助好新聞 如何使用金幣灌溉新聞 剩餘的活動金幣 枚 活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途。參與贊助後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 贊助好新聞 如何使用金幣灌溉新聞 × ■ 活動時間 2019年10月21日 - 2019年11月20日 ■ 活動辦法 活動期間您可獲得活動金幣 3,000 枚，當您看到優質新聞，即可點按文章中的「贊助好新聞」按鈕贊助該篇文章，且可隨時至會員中心查詢目前金幣的使用狀況。 ■ 贊助說明 聯合新聞網與經濟日報合計，共有 3,000 枚金幣。

每篇文章僅能贊助一次，每次扣 10 枚金幣。

不限一天能贊助幾篇文章。(可一天把3,000枚金幣發完，亦可一天發100枚、 分30天把金幣發完)

越多天登入贊助，中獎機率越高。(一天把3,000枚金幣發完，同等有一次抽 獎機會，分30天把金幣發完，同等有30次抽獎)

活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途；活動結束後系統將自動回收金幣並關閉該功能。

參與灌溉新聞後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 ■ 活動贈品 協助獎：U利點數 200 元， 500 位

灌溉獎：現金獎 5000 元，共 20 位

成長獎：iPhone 11 (64G)，共 2 位 活動結束後，將由系統抽出得獎者，於 11/30 前公佈得獎名單，並以 e-mail 方式通知得獎者領獎。 中獎名單 個資聲明 注意事項 × 恭喜您獲得活動金幣 3,000 枚 在聯合新聞網及經濟日報網點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。

越多天登入贊助，中獎機率越高 × 提醒：您今天尚未使用活動金幣 點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。

iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。

越多天登入贊助，中獎機率越高！

其中最競爭的是「社會福利」領域，在老人照護、兒少福利、身心障礙及弱勢族群中，以身心障礙團體最多，兒少福利居次，障別之中又以智能障礙團體最多，肢體障礙第二，提案中多希望爭取身障照顧者喘息服務或是病友出遊經費。

值得關注的是視障和聽障相關團體的提案，特別著重於藝術教育及心靈提升的教育課程，增進病友與外界的連結性。

每年11月「您的一票，決定愛的力量」投票活動，是社福界串連及動員的重要時程，為協助社福團體促票，台新也動員台新銀行志工在11月周末，舉辦全台11場快閃促票，愛的力量機器人將全省走透透，從台北淡水老街到南投埔里酒廠、花蓮知名打卡景點星巴克貨櫃屋和台南藍晒圖文創園區等全台知名景點，均可捕捉愛的力量機器人的身影，現場投票更可獲得驚喜小禮物，11月2日將於捷運淡水站旁的河岸廣場登場，相關行程時間請上台新銀行公益慈善基金會粉絲專頁查詢。