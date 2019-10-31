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您的一票決定愛的力量 台新邀民眾11月1日起一起傳愛

2019-10-31 15:08經濟日報 記者仝澤蓉／即時報導

台新銀行公益慈善基金會聯合其他八家單位所主辦的第10屆「您的一票，決定愛的力量」活動，將於11月1日中午起將開放網路投票，為協助團體促票，台新銀行志工將在11月的周末，舉辦全台場快閃促票。

本屆「您的一票，決定愛的力量」，共有282家團體及個人角逐94個公益基金名額；「社會福利」72家團體將依票選結果獲得公益基金，其中50萬元組12名、25萬元組20名及10萬元組40名；「文化教育」15萬元10名；「數位學習」25萬元4名; 「樂齡社區」25萬元3名；「社會企業」領域「地方創生」，「社福社企」15萬元2名，「復能社企」20萬元1名，另众社企提供創新服務獎20萬。

其中最競爭的是「社會福利」領域，在老人照護、兒少福利、身心障礙及弱勢族群中，以身心障礙團體最多，兒少福利居次，障別之中又以智能障礙團體最多，肢體障礙第二，提案中多希望爭取身障照顧者喘息服務或是病友出遊經費。

值得關注的是視障和聽障相關團體的提案，特別著重於藝術教育及心靈提升的教育課程，增進病友與外界的連結性。

每年11月「您的一票，決定愛的力量」投票活動，是社福界串連及動員的重要時程，為協助社福團體促票，台新也動員台新銀行志工在11月周末，舉辦全台11場快閃促票，愛的力量機器人將全省走透透，從台北淡水老街到南投埔里酒廠、花蓮知名打卡景點星巴克貨櫃屋和台南藍晒圖文創園區等全台知名景點，均可捕捉愛的力量機器人的身影，現場投票更可獲得驚喜小禮物，11月2日將於捷運淡水站旁的河岸廣場登場，相關行程時間請上台新銀行公益慈善基金會粉絲專頁查詢。

台新銀行表示，11月1日中午12點至11月30日下午5點，將開放民至眾上網投票，只要上網搜尋「愛的力量」或掃描QR code，進入投票網站，使用臉書帳號登入，並取得手機驗證碼，即可進行投票。每人可投10票支持10個不同公益提案，投滿10票還有機會抽星夢郵輪雙人遊或台北-福岡來回機票及台北旅店集團住宿券好禮。

「您的一票，決定愛的力量」公益活動於11月1日中午起開放投票，主辦單位邀大眾一起...
「您的一票，決定愛的力量」公益活動於11月1日中午起開放投票，主辦單位邀大眾一起投票傳愛。圖/台新銀行提供
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「您的一票，決定愛的力量」投票活動起跑，愛的力量機器人將全省走透透，舉辦11場快...
「您的一票，決定愛的力量」投票活動起跑，愛的力量機器人將全省走透透，舉辦11場快閃促票活動。圖/台新銀行提供
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