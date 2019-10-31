創業家兄弟雙11活動主波段 11月1日鳴槍開跑
2019-10-31 14:45
經濟日報 記者蔡銘仁
／即時報導
電商年度盛事「雙11」已開跑，創業家兄弟（8477）旗下電商平台生活市集宣布將於明（1）日正式進入活動主波段，將以「市場爆品有感回饋價」+「金、物流深度優惠規模」兩大策略全力搶攻雙11商機。創業家表示，除了主會場五大優惠專區，將開設激省日用品、人氣美食館等分會場助消費者輕鬆選購。
創業家規畫五大優惠專區，包含每周推出人氣大牌商品下殺2.5折起，天天推出6款站內熱銷爆品一日破盤限定價，並針對不同族群推出好康優惠。針對行動端用戶，創業家於11月1日到9日，每日在流量最高的中午12點推出APP限時特賣；攜手12家銀行金流夥伴提供深度信用卡回饋規模，刷指定信用卡最高享14%刷卡金回饋。
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■ 活動時間
2019年10月21日 - 2019年11月20日
■ 活動辦法
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■ 贊助說明
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■ 活動贈品
活動結束後，將由系統抽出得獎者，於 11/30 前公佈得獎名單，並以 e-mail 方式通知得獎者領獎。
- 協助獎：U利點數 200 元， 500 位
- 灌溉獎：現金獎 5000 元，共 20 位
- 成長獎：iPhone 11 (64G)，共 2 位
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同時，創業家看好超商取貨的便利性，雙11主活動期間，與兩大超商夥伴共同推出取貨優惠。11月1日到30日，在生活市集下單選擇7-ELEVEN取貨，可登記搶「CITY CAFE中熱拿」一份；11月1日到19日下單，選擇全家便利商店取貨，可登記搶限量66元購物金，雙11當天另有加碼驚喜回饋。
據Google搜尋趨勢顯示，雙11熱度逐年提升，創業家運用大數據分析，掌握消費者對雙11的需求，洞悉消費者大多藉由雙11下殺折扣、優惠規模較深的大檔期，大量購入民生必需品及高價品牌商品，因此今年也將回歸到商品優惠價格的本質，以提供消費者最有感的高CP值商品為宗旨。
除了優惠活動，創業家看準社群行銷的擴散性和互動性，於指定日期攜手三大插畫家，包含11月1日的「就醬子~喵」、4日的「柴語錄」、5日的「白色的玩意兒」等，擔任臉書生活市集粉絲專頁一日小編，以創意的特色插圖與社群用戶互動，進而增加社群粉絲的凝聚力。另外，11月4日到14日期間，觀看生活市集臉書粉絲專頁或APP直播並下單任一商品，抽市價6,990元空氣清淨機。
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