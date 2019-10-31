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2019證券商ETP交易及造市競賽 富邦證券榮獲五大獎項

2019-10-31 13:21經濟日報 記者廖賢龍╱即時報導

台灣證交所舉辦「2019年度證券商ETP交易及造市競賽」活動。富邦證券在經過為期五個月努力推廣銷售下，分別榮獲「ETN貢獻獎一、二、三名」、「6月份ETF進步獎第三名」及「台股ETF造市獎第三名」共計5項獎項的肯定，其中，「ETN貢獻獎」更是包辦前三名，足以顯見富邦證券通路團隊的超高動能、也表示富邦證券所推出的ETN產品深受市場青睞。

富邦證券表示，感謝證交所為了推展我國新型態金融商品舉辦此次競賽活動，今年為我國發展ETN的元年，富邦證券在ETN商品設計開發時充分掌握產品特性，且了解市場投資人的需求，同步於上市及上櫃市場推出兩檔ETN「富邦特選大蘋果報酬指數」及「富邦存股雙十等權重報酬指數」，且相較於同業，所發行的ETN「發行價格市場最低」、「發行期間最長」，讓投資人能用低門檻的投資金額，即可參與市場熱門投資主題，同時享有無追蹤誤差的投資績效，讓投資人輕鬆投資，一步步實現「普惠金融」的願景。

富邦證券說，能一舉包辦ETN貢獻獎前三名，顯示出富邦證券經紀業務團隊始終保有高度的學習與服務熱忱，對於新種金融商品的推廣上一向不遺餘力，在ETN正式發行前即進行扎實的內部教育訓練，更舉辦多場的ETN產品說明講座，讓投資人搶先瞭解ETN商品的特色，第一時間掌握投資契機。

統計至9月底，富邦「特選大蘋果報酬指數」ETN流通在外張數近37,000張，單檔規模逾1.7億元，市占四成四；富邦「存股雙十等權重報酬指數」ETN流通在外張數超過21,000張，單檔規模1億元，市占兩成八；兩檔富邦ETN市場規模2.8億元，市占總和73.16%。

富邦證券表示，將會秉持專業服務精神，繼續推出極具市場競爭性的ETN商品，也感謝主辦單位對於新型態金融商品的用心推廣，是協助券商及第一線營業同仁的最佳夥伴。

富邦證券榮獲2019年證券商ETP交易及造勢競賽五大獎項，由資深副總張碩峯(左三...
富邦證券榮獲2019年證券商ETP交易及造勢競賽五大獎項，由資深副總張碩峯(左三)帶領團隊領取獎項。圖／富邦證券提供
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