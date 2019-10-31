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凱基證券ETP交易競賽獲頒雙冠軍 表現亮眼　

2019-10-31 13:21經濟日報 記者廖賢龍╱即時報導

台灣證券交易所為鼓勵證券商持續推廣ETF及ETN商品，舉辦證券商ETP交易及造市競賽，凱基證券在激烈競爭中拿下「台股ETF揚升獎」、「ETF國際獎」二項冠軍，表現相當亮眼。

台灣有超過200檔ETF，近年資產規模加速成長達1.4兆元，台股配息率高，極具投資價值， ETF投資優勢漸受認同已是客戶投資組合中不可或缺的商品之一。凱基證券表示，感謝台灣證券交易所不遺餘力的推動ETF商品交易，讓投資人的投資組合從傳統的股票、債券延伸到商品原物料等的另類資產領域，不僅擴展至境外、國外成分、不同幣別以及商品期貨，甚至追蹤槓桿及反向指數之ETF，提供投資人更多元化的商品選擇及資產配置工具。

凱基證券致力推廣ETF交易，除了提供與客戶需求零距離的全方面理財服務，不但在定期定額投資台股服務裡居目前市場之冠提供100多檔的台股與ETF標的供客戶選擇，更是首家將定期定額標的擴展至美股ETF，提供涵蓋股票、債券、產業型、商品、區域、單一國家等類型多檔大型且優質的美股ETF。

未來凱基證券將持續扮演好優良造市商的角色，積極活絡ETF交易市場，讓投資人擁有最多元的投資選擇。

凱基證券在ETP交易競賽獲頒「台股ETF揚升獎」、「ETF國際獎」雙冠軍，由副總...
凱基證券在ETP交易競賽獲頒「台股ETF揚升獎」、「ETF國際獎」雙冠軍，由副總呂穎彰代表領獎。圖／凱基證券提供
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