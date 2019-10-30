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「台灣先生」谷月涵等11位高專人才 歸化台灣國籍

2019-10-30 20:29經濟日報 記者翁至威／即時報導

內政部今(30)日下午召開歸化國籍高級專業人才審查會，包括被外資圈稱為「台灣先生」的美國籍谷月涵等11位高級專業人才，歸化我國國籍。

內政部表示，自2016年12月21日「國籍法」修正施行至今，累計已有111名長期在台灣付出，熱愛並認同這塊土地的外國高級專業人才，在免喪失原有國籍情形下，歸化我國。

內政部表示，本次通過審查的11名高級專業人才，包括醫學領域三名、經濟領域一名、文化藝術領域兩名、教育領域三名、科技領域一名、金融領域一名。

谷月涵自77年來台工作，長期擔任外資證券商、證券投顧公司研究人員或主管，精研台港等大中華區市場近30年，被稱為外資圈最懂台灣的「台灣先生」，其所帶領的團隊屢獲外資評比為第一，對培養台灣財金領域專業人才及促進證券市場發展深具貢獻。

另外，法國籍導演尚若白專長影片創作，具有傑出藝文工作技能與表現，其創作與台灣社會文化相關紀錄片多達16部，劇情電影作品2部，並透過影像將台灣傳統文化介紹到法、義等歐洲國家，曾獲第22屆台法文化獎，對推廣台灣傳統文化，提升台灣在國際能見度貢獻良多。

內政部指出，高級專業人才歸化取得我國國籍後，將擁有參政權，也能享有各種社會福利保障。為便利國際高級專業人才了解相關資訊，內政部戶政司全球資訊網設有高級專業人才申請歸化國籍專區，歡迎更多外籍高級專業人才踴躍申請歸化成為正港台灣人，共同為台灣這塊土地齊心努力。

內政部外資傳統文化
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