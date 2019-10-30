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兩大外送品牌竄紅 新光銀總座再也不怕太座罷工

2019-10-30 18:24經濟日報 記者陳怡慈／即時報導

新光銀行贊助六大校與普匯金融所成立的「AI金融科技聯盟｣，新光銀行總經理謝長融在...
新光銀行贊助六大校與普匯金融所成立的「AI金融科技聯盟｣，新光銀行總經理謝長融在記者會上致詞。記者陳怡慈／攝影
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新光銀行總經理謝長融今天(30日)在一場產學聯盟活動上談到，金融科技、AI(人工智慧)興起，對各行各業造成衝擊，常上社會新聞的兩大送餐品牌，Uber Eats跟foodpanda，目前合作的店家超過20萬家，占國內總店家數目將近20%，他最近常跟太太開玩笑，再也不怕妳罷工了，叫外送非常方便。

謝長融說，兩大送餐品牌代表的金融科技演變寓意深遠，其平台後面的大數據運用﹑人工智慧參與，讓新興商業模式變得發達。另外，今年是金融業挑戰、衝擊的一年，金管會已經准許三組團隊設立純網路銀行，未來純網銀上線後，經營模式、定價等等，料將對傳統銀行帶來非常大的挑戰跟衝擊。

新光銀行積極投資數位科技，虛擬通路、網路銀行、手機持續推陳出新，導入各式電子支付，創造許多金融應用場景，貼近生活、為客著想，找出消費者使用金融服務的痛點，提供最佳解決方案。

新光銀行最近一項普惠金融的創新，是跟票交所、全家便利商店合作，推出「立碼驗」服務，解決線上服務碰到身分驗證的痛點。消費者到全家便利商店的FamiPort ，簡單幾個步驟，就能快速完成身分驗證的動作，進而享受各式各樣的金融服務。

他表示，金融科技興起，主管機關擔心就業機會，新光銀行積極推動員工數位轉型，人資安排許多教育訓練、有趣的學習活動，協助員工學習數位知識與轉型。

除了在行內舉辦數位提案競賽，所有新的金融商品上線之前，會先透過前線的分行人員率先體驗、獲得回饋、進行改善。透過這樣方式，線上、線下整合，所有客戶走進分行，或者在虛擬通路，都能夠享受到一致的服務水準。

經過這樣努力，整個新光銀行的數位戶數、數位的有效戶數，過去三年達到倍增的目標。未來期望數位經濟帶來更多客戶與業務量。要達成前述目標，除了異業結盟、在數位平台達到最大綜效，最重要是人才的培育與招募。

新光銀行希望藉由產學聯盟，幫銀行找到數位人才的明日之星。新光銀行數位金融部門，目前陣容超過50人，同仁的背景除了IT、統計之外，有些人念哲學、藝術、美工，非常多元化。

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