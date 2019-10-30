國內企業可否開OBU戶 央行：支持有條件開放
2019-10-30 18:06
聯合報 記者沈婉玉
／即時報導
針對是否開放國內企業可否在國際金融業務分行（OBU）開戶的問題，涉及利率及匯率，央行是否同意是關鍵。央行今天表態支持「有條件開放」，未來與金管會共同研議規畫達成共識，並訂定配套措施或修訂相關法規後，才可以開放；金融穩定是開放的前提。
金管會主委顧立雄日前表示，因應香港變局及台商回流，為吸引資金回台進行財富管理，提出「媲美星港財富管理方案」，考慮擴大外匯指定銀行（DBU）及OBU辦理業務及服務對象範圍，有條件開放國內企業可在OBU開戶，積極打造台灣成為國際理財平台或區域理財中心。
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央行表示，與金管會同為金融業務主管機關，若要開放國內企業可在OBU開戶，必須與金管會共同研議規畫達成共識，並訂定配套措施或修訂相關法規後始得開放，「並非本行單方面可以決定」。
央行指出，近期金管會與本行將就相關議題及開放的項目與範圍廣泛交換意見，以取得共識，共同推動。在金融穩定前提下，央行支持金融自由化與創新發展，期待國內財富管理業務得以蓬勃發展。
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