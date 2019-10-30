精誠攜手兆豐證券 打造智能理財機器人「小貝」

2019-10-30 17:28 經濟日報 記者 經濟日報 記者 蔡銘仁 ／即時報導



精誠（6214）在金融資訊服務深耕，先前曾推出AI on LINE社群理財服務「Mega理財小秘書」，近期攜手兆豐證券，結合其自主研發自然語言處理（Natural Language Processing，NLP）認知等三大技術，打造理財迎賓服務機器人「小貝」。精誠今（30）日由總經理林隆奮，與兆豐證券董事長陳佩君，一同介紹小貝亮相。

精誠運用NLP、智能自動機器人流程自動化（Robotic Process Automation，RPA）及光學字元辨識（Optical Character Recognition，OCR）等三技術，打造具備語音辨識、影像辨識及NLP等AI功能的小貝。精誠表示，未來民眾到兆豐證券的實體服務據點，小貝會上前主動迎接，更能提供即時股價及走勢圖查詢等互動應答，協助兆豐提供更便利的智能理財服務。

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林隆奮表示，金融科技浪潮崛起，金融服務業的業務模式、產品、流程和應用系統的開發，具有顛覆性創新的特性，促使傳統金融機構和科技業者的合作愈加緊密。

精誠是兆豐證券長期合作的好夥伴，今年因應少子化缺工問題，在實體據點推出理財迎賓服務機器人，從三大通路協助兆豐證券提供更好的客戶體驗，未來將持續合作推出更多AI情境應用，帶動金融科技應用創新。

精誠近年積極耕耘企業數位「轉型AI化」，致力成為企業轉型首選夥伴，透過自主研發的AI人工智慧解決方案，結合金融產業知識與服務經驗，不斷提供金融企業客戶創新AI情境應用。