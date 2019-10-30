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精誠攜手兆豐證券 打造智能理財機器人「小貝」

2019-10-30 17:28經濟日報 記者蔡銘仁／即時報導

精誠（6214）在金融資訊服務深耕，先前曾推出AI on LINE社群理財服務「Mega理財小秘書」，近期攜手兆豐證券，結合其自主研發自然語言處理（Natural Language Processing，NLP）認知等三大技術，打造理財迎賓服務機器人「小貝」。精誠今（30）日由總經理林隆奮，與兆豐證券董事長陳佩君，一同介紹小貝亮相。

精誠運用NLP、智能自動機器人流程自動化（Robotic Process Automation，RPA）及光學字元辨識（Optical Character Recognition，OCR）等三技術，打造具備語音辨識、影像辨識及NLP等AI功能的小貝。精誠表示，未來民眾到兆豐證券的實體服務據點，小貝會上前主動迎接，更能提供即時股價及走勢圖查詢等互動應答，協助兆豐提供更便利的智能理財服務。

林隆奮表示，金融科技浪潮崛起，金融服務業的業務模式、產品、流程和應用系統的開發，具有顛覆性創新的特性，促使傳統金融機構和科技業者的合作愈加緊密。

精誠是兆豐證券長期合作的好夥伴，今年因應少子化缺工問題，在實體據點推出理財迎賓服務機器人，從三大通路協助兆豐證券提供更好的客戶體驗，未來將持續合作推出更多AI情境應用，帶動金融科技應用創新。

精誠近年積極耕耘企業數位「轉型AI化」，致力成為企業轉型首選夥伴，透過自主研發的AI人工智慧解決方案，結合金融產業知識與服務經驗，不斷提供金融企業客戶創新AI情境應用。

精誠表示，繼與兆豐證券推出全台首創AI on LINE理財服務、全台證券業首創的理財迎賓服務機器人後，未來也將持續協助金融企業擁抱創新，加速數位轉型AI化。

精誠資訊與兆豐證券攜手推出全台證券業首創的理財迎賓服務機器人「小貝」，今日首度與...
精誠資訊與兆豐證券攜手推出全台證券業首創的理財迎賓服務機器人「小貝」，今日首度與精誠資訊總經理林隆奮（右）、兆豐證券董事長陳佩君攜手亮相。圖／精誠提供
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精誠兆豐機器人
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