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兆豐銀連莊「外幣結算平台」歐元清算行

2019-10-30 16:42經濟日報 記者陳美君／即時報導

中央銀行為強化國內金融基礎設施，規劃由財金公司建置符合國際通用規格的「外幣結算平台」，並分別由瑞穗銀行台北分行、中國銀行台北分行及兆豐銀行擔任日圓、人民幣及美元、歐元、澳幣等幣別的清算銀行，提供多幣別、多功能服務。

央行今（30）日指出，兆豐銀行擔任歐元清算銀行的五年專營期，將於2020年6月28日屆期，為利外幣結算平台歐元清算業務持續運作，央行於日前重新辦理歐元清算銀行遴選作業。

經綜合考量下列因素後，評選由兆豐銀行續任外幣結算平台的歐元清算銀行。

央行認為，兆豐銀為現任美元、歐元及澳幣的清算銀行，辦理國內外幣清算業務經驗豐富，且擔任歐元清算銀行迄今，各方面運作順暢，提供參加單位安全、穩定的歐元清算服務，具有足以繼續勝任該項業務之能力。

另外，可免除參加單位重新開戶的作業成本，以及降低系統再建置的穩定性與安全性疑慮。

兆豐銀行央行
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