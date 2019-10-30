兆豐銀連莊「外幣結算平台」歐元清算行
2019-10-30 16:42
經濟日報 記者陳美君
／即時報導
中央銀行為強化國內金融基礎設施，規劃由財金公司建置符合國際通用規格的「外幣結算平台」，並分別由瑞穗銀行台北分行、中國銀行台北分行及兆豐銀行擔任日圓、人民幣及美元、歐元、澳幣等幣別的清算銀行，提供多幣別、多功能服務。
央行今（30）日指出，兆豐銀行擔任歐元清算銀行的五年專營期，將於2020年6月28日屆期，為利外幣結算平台歐元清算業務持續運作，央行於日前重新辦理歐元清算銀行遴選作業。
如何使用金幣灌溉新聞
剩餘的活動金幣 枚
活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途。參與贊助後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 贊助好新聞
×
中獎名單 個資聲明 注意事項
■ 活動時間
2019年10月21日 - 2019年11月20日
■ 活動辦法
活動期間您可獲得活動金幣 3,000 枚，當您看到優質新聞，即可點按文章中的「贊助好新聞」按鈕贊助該篇文章，且可隨時至會員中心查詢目前金幣的使用狀況。
■ 贊助說明
- 聯合新聞網與經濟日報合計，共有 3,000 枚金幣。
- 每篇文章僅能贊助一次，每次扣 10 枚金幣。
- 不限一天能贊助幾篇文章。(可一天把3,000枚金幣發完，亦可一天發100枚、 分30天把金幣發完)
- 越多天登入贊助，中獎機率越高。(一天把3,000枚金幣發完，同等有一次抽 獎機會，分30天把金幣發完，同等有30次抽獎)
- 活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途；活動結束後系統將自動回收金幣並關閉該功能。
- 參與灌溉新聞後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。
■ 活動贈品
活動結束後，將由系統抽出得獎者，於 11/30 前公佈得獎名單，並以 e-mail 方式通知得獎者領獎。
- 協助獎：U利點數 200 元， 500 位
- 灌溉獎：現金獎 5000 元，共 20 位
- 成長獎：iPhone 11 (64G)，共 2 位
×
恭喜您獲得活動金幣 3,000 枚
在聯合新聞網及經濟日報網點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。
越多天登入贊助，中獎機率越高
×
提醒：您今天尚未使用活動金幣
點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。
iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。
越多天登入贊助，中獎機率越高！
經綜合考量下列因素後，評選由兆豐銀行續任外幣結算平台的歐元清算銀行。
央行認為，兆豐銀為現任美元、歐元及澳幣的清算銀行，辦理國內外幣清算業務經驗豐富，且擔任歐元清算銀行迄今，各方面運作順暢，提供參加單位安全、穩定的歐元清算服務，具有足以繼續勝任該項業務之能力。
另外，可免除參加單位重新開戶的作業成本，以及降低系統再建置的穩定性與安全性疑慮。
留言