康和證​券培育人才 參與台灣首發金融科技產學結盟

2019-10-30 16:42 經濟日報 記者 經濟日報 記者 廖賢龍 ／即時報導



為協助培育未來金融科技人才，康和證券參與台灣首發金融科技產學結盟。康和證券董事長鄭大宇期許，透過聯盟的成立，串起「產、學合作交流」，共同培育金融科技人才，為金融業帶來創新思維與營運模式的無限可能。

今年集結最多大學及金融機構的產學合作，10月30日在台北商業大學誓師聯盟。

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康和證券、新光銀行、上海銀行、遠東銀行、凱基銀行參與贊助，與台灣大學、政治大學、台北商業大學、台北大學、高雄科技大學，東吳大學等六校，以及唯一獲得金管會輔導的普匯金融科技合作，成立「AI金融科技聯盟｣，結合專業技術、實務資源與經驗，將金融科技的發展推向世界。

「AI金融科技聯盟｣將以「全國大專院校AI金融科技創新創意大賽」揭開序幕，藉由創意競賽，串起「產學合作交流」的實務合作，讓學校與金融業共同激盪出更多具創新效率的服務；而深度多方的產學合作，更可達到「培育台灣金融科技人才，衍生企業商機」的目的，讓台灣邁向世界舞台。

康和證券董事長鄭大宇表示，近年來，金管會大力推動國內資本市場與國際接軌，除了鬆綁法規限制，亦推行多項新制。這些新制度的推行，對於證券商而言，是機會、卻也充滿挑戰。挑戰來自於因應新制度的施行，資訊設備的成本投入將大幅增加，券商服務模式也需要調整，但也正因為這些挑戰，讓康和證券有機會善用這幾年建立的金融科技優勢，爭取更大商機。

鄭大宇指出，在金融科技浪潮帶動下，金融業比的不僅是硬裝備與硬規格，如何透過軟技術與軟服務在Last mile打動人心，為客戶創造有溫度的體驗，才是關鍵。

康和證券雖是中型券商，但持續布局金融科技，期望建構金融科技的新藍海，如今IT系統的關鍵技術自製率已達90%。今年3月，康和證券領先同業發表了新證券電子交易系統，不但正式宣告康和證券在逐筆交易市場的準備已經到位，該系統更是國內第一個採用當今資訊界的主流技術：開放架構（open-architecture）技術、開放源碼（open-source）的證券交易系統。

至於預計明年下半年實施的盤中零股交易制度，康和證券去年推出「自訂槓桿股權選擇權」，早已提供盤中零股即時交易的便利性，投資人到康和證券開戶，就能搶先體驗盤中零股交易。

鄭大宇強調，康和不斷尋求突破性創新，亦積極培育多元人才，除了連續11年舉辦產學合作課程，也與多所大學簽署產學合作備忘錄，一方面回饋社會，另一方面藉此徵求新金融人才。