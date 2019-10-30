金管會「媲美星港財富管理方案」 央行提三點說明
2019-10-30 16:40
經濟日報 記者陳美君
／即時報導
中央銀行今（30）日指出，有關金管會所提「媲美星港財富管理方案」，擬擴大外匯指定銀行（DBU）及國際金融業務分行（OBU）辦理業務及服務對象範圍，特別提出三點說明。
一、金管會與央行同為金融業務的主管機關，相關鬆綁事項須待雙方共同研議規劃達成共識，並訂定配套措施或修訂相關法規後始得開放，並非央行單方面可以決定。
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二、近期金管會與央行將就相關議題及開放項目與範圍廣泛交換意見，以取得共識，共同推動。
三、在金融穩定前提下，央行向來支持金融自由化與創新發展，亦期待國內財富管理業務得以蓬勃發展。
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