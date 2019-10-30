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兆豐證券與精誠資訊合作 開創首家券商迎賓機器人服務

2019-10-30 15:37聯合報 記者沈婉玉／即時報導

國際機器人協會九月發佈的最新報告指出，2013年以來，全球服務型機器人市場規模年均增長率為23.5%，預估2019到2022將以年均40%的複合成長率急速增長，國內銀行業已陸續推出迎賓機器人，兆豐證券是第一家推出迎賓機器人服務的券商。

繼今年九月推出整合人工智慧與聊天機器人功能的網站智能客服後，兆豐證券今天舉辦迎賓機器人發表會，推出證券業第一部迎賓機器人「小貝」，結合精誠自主研發的NLP認知技術、智能RPA與OCR的感知技術所打造，積極推動Fintech金融創新服務。

兆豐證券董事長陳佩君表示，面對少子化、高齡化的社會趨勢，可預見未來金融業在客戶服務、作業流程中重複性質較高的工作，將普遍導入機器人的應用。

通過影像辨識、語音及語意分析、深度學習、大數據等金融科技的應用，機器人客服既可解決傳統客服佔線待機的問題，在分公司的實體場域透過真人與機器人的協作，能作為迎賓接待、客戶服務、商務導覽、整合行銷的輔助工具。

因此，兆豐證券在進行長時間的服務場景規劃及行為編輯後，推出這項創新的Fintech服務。

精誠資訊總經理林隆奮表示，隨著金融科技浪潮崛起，金融服務業的業務模式、產品、流程和應用系統的開發，都具有顛覆性創新的特性，促使傳統金融機構和科技業者的合作愈來愈緊密，未來我們將與兆豐證券持續合作，推出更多AI情境應用，帶動金融科技應用創新。

兆豐證券指出，迎賓機器人「小貝」第一階段主要負責實體通路的「迎賓接待」、「智能應答」、「股價查詢」、「商務導覽」四項工作，透過與小貝的語言互動即能查詢股價及走勢圖、電子平台介紹、常見問題解答以及最新行銷活動等等。

未來透過情境化的行為編輯，機器人「小貝」能提供更多樣的服務場景，讓機器人的應用不僅具備實用性，更能「接地氣」。

兆豐證券與精誠資訊攜手推出全台證券業首創的理財迎賓服務機器人「小貝」，結合語音辨...
兆豐證券與精誠資訊攜手推出全台證券業首創的理財迎賓服務機器人「小貝」，結合語音辨識、影像辨識以及自然語言處理（NLP）等多項AI技術，積極推動Fintech金融創新服務。左為兆豐證券董事長陳佩君，右為精誠資訊總經理林隆奮。記者沈婉玉／攝影
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兆豐證券與精誠資訊攜手推出全台證券業首創的理財迎賓服務機器人「小貝」，結合語音辨...
兆豐證券與精誠資訊攜手推出全台證券業首創的理財迎賓服務機器人「小貝」，結合語音辨識、影像辨識以及自然語言處理（NLP）等多項AI技術，積極推動Fintech金融創新服務。記者沈婉玉／攝影
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兆豐證券與精誠資訊攜手推出全台證券業首創的理財迎賓服務機器人「小貝」，結合語音辨...
兆豐證券與精誠資訊攜手推出全台證券業首創的理財迎賓服務機器人「小貝」，結合語音辨識、影像辨識以及自然語言處理（NLP）等多項AI技術，積極推動Fintech金融創新服務。記者沈婉玉／攝影
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