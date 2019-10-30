兆豐證券與精誠資訊合作 開創首家券商迎賓機器人服務

2019-10-30 15:37 聯合報 記者 聯合報 記者 沈婉玉 ／即時報導



國際機器人協會九月發佈的最新報告指出，2013年以來，全球服務型機器人市場規模年均增長率為23.5%，預估2019到2022將以年均40%的複合成長率急速增長，國內銀行業已陸續推出迎賓機器人，兆豐證券是第一家推出迎賓機器人服務的券商。

繼今年九月推出整合人工智慧與聊天機器人功能的網站智能客服後，兆豐證券今天舉辦迎賓機器人發表會，推出證券業第一部迎賓機器人「小貝」，結合精誠自主研發的NLP認知技術、智能RPA與OCR的感知技術所打造，積極推動Fintech金融創新服務。

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參與灌溉新聞後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 ■ 活動贈品 協助獎：U利點數 200 元， 500 位

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兆豐證券董事長陳佩君表示，面對少子化、高齡化的社會趨勢，可預見未來金融業在客戶服務、作業流程中重複性質較高的工作，將普遍導入機器人的應用。

通過影像辨識、語音及語意分析、深度學習、大數據等金融科技的應用，機器人客服既可解決傳統客服佔線待機的問題，在分公司的實體場域透過真人與機器人的協作，能作為迎賓接待、客戶服務、商務導覽、整合行銷的輔助工具。

因此，兆豐證券在進行長時間的服務場景規劃及行為編輯後，推出這項創新的Fintech服務。

精誠資訊總經理林隆奮表示，隨著金融科技浪潮崛起，金融服務業的業務模式、產品、流程和應用系統的開發，都具有顛覆性創新的特性，促使傳統金融機構和科技業者的合作愈來愈緊密，未來我們將與兆豐證券持續合作，推出更多AI情境應用，帶動金融科技應用創新。

兆豐證券指出，迎賓機器人「小貝」第一階段主要負責實體通路的「迎賓接待」、「智能應答」、「股價查詢」、「商務導覽」四項工作，透過與小貝的語言互動即能查詢股價及走勢圖、電子平台介紹、常見問題解答以及最新行銷活動等等。