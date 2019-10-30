券商財富管理規模成長近85億 永豐金證奪前三季成長王
投資理財需求殷切，券商財管信託業務整體規模持續成長，今年到9月底止已增加84.3億，總規模達到1459.6億，其中以固定收益型產品最受投資人青睞，國內外固定收益規模合計達320.7億元；在開辦財管信託業務的11家券商中，永豐金證券今年再續爆發性成長，以35.4億的增加規模，拿下今年前三季的成長王，永豐金證券總經理江偉源表示，財富管理滿足投資人長期投資的需求，已成為永豐金證券的重要獲利來源，預期券商財管信託總規模將向1,500億邁進。
券商開放受託兼營信託業務將滿6年成績亮麗，今年雖然有中美貿易戰帶來市場變數，但財管信託規模持續增加，根據券商公會的統計，9月底整體規模已越過1,459億，累計前三季淨成長84.3億增幅6.1％，從產品類型來看，投資國內有價證券規模達595.3億，以股票型佔140.8億為最多，其次為固定收益型105億；而投資國外有價證券規模則合計400.6億，以固定收益型產品達215.6億為大宗，股票型103.9億；綜合來看，固定收益產品是市場主流。
統計今年1至9月財管信託規模淨成長前三名的券商依序為永豐金證增加35.4億，元大證25.9億、凱基證21.5億，起步較晚的永豐金證券連續幾年都展現爆發性的雙位數成長率，9月底規模已經站上171億的規模與元大證成為財管金銀雙雄。
目前已有11家券商發展財管啟動第二個營運引擎，江偉源表示，券商拓展財富管理從產品服務到人員訓練都需要資源投入，財管業務提供券商相對穩健的營收獲利，主管機關對Fintech的開放，促成數位理財服務模式的加速發展，從交易下單介面及流程的便利與效能提升，以及運用大數據分析提供貼近投資人需求的商品及服務，加上投資人理財需求強勁激勵市場持續邁向成長趨勢，為券商發展財富管理帶來良好的機會。
券商分析指出，今年市場資金充沛，台商資金回流，投資人閒置資金尋求理財規劃，降息環境有利固定收益產品表現吸引資金進入；特別值得一提的是，高齡化時代來臨，退休生活準備的需求明顯增加，符合退休目的的固定配息或固定收益型商品獲得青睞。
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