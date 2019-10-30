親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
財經焦點
科技產業
金融要聞
稅務法務
產業綜合
房市情報
530退休方程式

這5大美食外送平台 勞動部認定為雇傭關係

萬聖節派對染血 加州長灘槍擊案3死9傷

券商財富管理規模成長近85億 永豐金證奪前三季成長王

2019-10-30 15:23經濟日報 記者廖賢龍／即時報導

投資理財需求殷切，券商財管信託業務整體規模持續成長，今年到9月底止已增加84.3億，總規模達到1459.6億，其中以固定收益型產品最受投資人青睞，國內外固定收益規模合計達320.7億元；在開辦財管信託業務的11家券商中，永豐金證券今年再續爆發性成長，以35.4億的增加規模，拿下今年前三季的成長王，永豐金證券總經理江偉源表示，財富管理滿足投資人長期投資的需求，已成為永豐金證券的重要獲利來源，預期券商財管信託總規模將向1,500億邁進。

券商開放受託兼營信託業務將滿6年成績亮麗，今年雖然有中美貿易戰帶來市場變數，但財管信託規模持續增加，根據券商公會的統計，9月底整體規模已越過1,459億，累計前三季淨成長84.3億增幅6.1％，從產品類型來看，投資國內有價證券規模達595.3億，以股票型佔140.8億為最多，其次為固定收益型105億；而投資國外有價證券規模則合計400.6億，以固定收益型產品達215.6億為大宗，股票型103.9億；綜合來看，固定收益產品是市場主流。

統計今年1至9月財管信託規模淨成長前三名的券商依序為永豐金證增加35.4億，元大證25.9億、凱基證21.5億，起步較晚的永豐金證券連續幾年都展現爆發性的雙位數成長率，9月底規模已經站上171億的規模與元大證成為財管金銀雙雄。

目前已有11家券商發展財管啟動第二個營運引擎，江偉源表示，券商拓展財富管理從產品服務到人員訓練都需要資源投入，財管業務提供券商相對穩健的營收獲利，主管機關對Fintech的開放，促成數位理財服務模式的加速發展，從交易下單介面及流程的便利與效能提升，以及運用大數據分析提供貼近投資人需求的商品及服務，加上投資人理財需求強勁激勵市場持續邁向成長趨勢，為券商發展財富管理帶來良好的機會。

券商分析指出，今年市場資金充沛，台商資金回流，投資人閒置資金尋求理財規劃，降息環境有利固定收益產品表現吸引資金進入；特別值得一提的是，高齡化時代來臨，退休生活準備的需求明顯增加，符合退休目的的固定配息或固定收益型商品獲得青睞。

永豐金財富管理
【愛喝咖啡的您 請進】經典咖啡 獨享 10 杯周周抽

相關新聞

新制勞退明年可望分紅2.7萬 勞長：努力幫勞工賺錢

2019-10-30 09:45

兆豐證券與精誠資訊合作 開創首家券商迎賓機器人服務

2019-10-30 15:37

刷卡送機場貴賓室 搞懂規則了嗎？

2019-10-30 14:36

搶頂級客 銀行財管拚升級

2019-10-30 14:36

外資匯入、美元賣壓 台幣盤中升破30.5

2019-10-30 14:29

勞保投保薪資分級表明年起修正 影響296萬人

2019-10-30 12:42

別牽拖年輕人！套幣愈賣愈糟 央行被批「犯2大錯」

2019-10-30 09:00

本土企業在OBU開戶…金管會擬開放 將找央行溝通

2019-10-30 00:56

玉山金股東報酬率 十年最佳

2019-10-30 00:11

外資連十買玉山金 持股比衝44％

2019-10-30 00:11

創新金融科技 玉山金奪IDC大獎

2019-10-30 00:10

中信品牌形象影片紅不讓

2019-10-30 00:10

國家公園套幣 限量2萬套

2019-10-30 00:10

前七套國家公園紀念幣 郵局買得到

2019-10-30 00:09

搶資金 境內企業擬准OBU開戶

2019-10-29 23:35

歷史次高 壽險業9月匯損338億

2019-10-29 23:32

財管新方案 金管會找央行協商

2019-10-29 23:29

壽險業風險係數升 增資壓力大

2019-10-29 23:29

台企銀9月爆11萬張停卡 玉山銀續登發卡王

2019-10-29 19:42

2字頭鈔券流通率低 央行：符合國際現況、降低印鈔成本

2019-10-29 18:25

台江國家公園套幣發行 今年再少5000套

2019-10-29 14:48

年金險的百萬刷手想什麼？近八成為退休有保障

2019-10-29 14:19

尹衍樑之子接南山人壽代董座 顧立雄在考慮親自面試

2019-10-29 11:50

搶香港資金 顧立雄：擬開放境內企業可申請OBU帳戶

2019-10-29 11:44

新制勞退前8月猛賺1,876億元創新高 明年大分紅！

2019-10-29 11:33

影／央行第八套國家公園套幣 11月7日起上市

2019-10-29 11:33

央行發行台江國家公園套幣 限量2萬套

2019-10-29 11:16

全台千萬勞工他最強 勞退帳戶一年分紅110萬

2019-10-29 11:06

兆豐銀拚聯貸 再下一城

2019-10-27 23:45

顧立雄：台股走在對的道路上

2019-10-23 23:25
看更多

熱門文章

台企銀9月爆11萬張停卡 玉山銀續登發卡王

2019-10-29 19:42

新AirPods亮相 供應鏈洗牌

2019-10-30 05:13

華為PA下單陸企 不利台廠

2019-10-30 00:17

聰明節稅這樣做！專家告訴你「夫妻土地贈與」那些事

2019-10-29 17:45

別牽拖年輕人！套幣愈賣愈糟 央行被批「犯2大錯」

2019-10-30 09:00

彰化離岸風電亮綠燈 王功「外星人基地」風電仍卡關

2019-10-29 19:39

喬山斥資18億 收購日按摩椅一哥

2019-10-29 23:36

台積與格芯達成全球交互授權 為哪樁？

2019-10-29 19:34

新制勞退明年可望分紅2.7萬 勞長：努力幫勞工賺錢

2019-10-30 09:45

外媒：美軍方邀台積赴美設廠

2019-10-29 23:34

搶資金 境內企業擬准OBU開戶

2019-10-29 23:35

勞保投保薪資分級表明年起修正 影響296萬人

2019-10-30 12:42

新台幣早盤止貶轉升 突破30.5元心理關卡

2019-10-30 09:32

全球礦機龍頭 董座換人

2019-10-30 05:21

華為策略轉彎…盟友奪單 環宇可望受惠

2019-10-29 23:31

「拚經濟、上緊發條」 陳其邁宣布兩大好消息

2019-10-29 18:54

生技業首例 晟德小金雞赴港上市

2019-10-29 23:40

台積大利多 專利戰和解

2019-10-30 00:28

玉山金股東報酬率 十年最佳

2019-10-30 00:11

強制開勞保年金專戶？ 勞部：恐釀不便

2019-10-30 00:36

5G企業專頻專網 三年後開放

2019-10-30 04:57

徐旭東四字談總統候選人當務之急 幽默回應「白胖說」

2019-10-30 12:40

這5大美食外送平台 勞動部認定為雇傭關係

2019-10-30 15:45

長榮三兄弟經營權戰火再起？公司：已走向專業經理人管理

2019-10-30 10:57

全球挖礦機二哥 赴美IPO

2019-10-30 05:21

台積電、格芯官司和解 雙方協議「全球專利交互授權」

2019-10-30 01:05

不法集團設人頭公司偽開發票 詐領中獎獎金1597萬元

2019-10-30 15:15

壽險業9月匯損338億元 創單月歷史次高

2019-10-29 19:20

三外資：全球投資人 最想買台積電

2019-10-29 23:31

歷史次高 壽險業9月匯損338億

2019-10-29 23:32

官司雖和解…格芯若碰技術 台積電一樣能控告

2019-10-30 01:03

2字頭鈔券流通率低 央行：符合國際現況、降低印鈔成本

2019-10-29 18:25

中火排毒水 盧秀燕轟中央「執政傲慢」

2019-10-29 23:40

蔡英文頒磐石獎 得獎人都有一個共同點

2019-10-29 18:11

本土企業在OBU開戶…金管會擬開放 將找央行溝通

2019-10-30 00:56

技嘉接獲5G小型基地台訂單 2020伺服器出貨持續爆發

2019-10-29 19:58

經濟解析／5G帶動未來五年新科技發生 這個產業最受惠

2019-10-30 11:51

業界警戒 提防三安殺價競爭

2019-10-29 23:31

AirPods Pro主打降噪防水 售價7,990元

2019-10-30 05:13

台積電與格芯大和解 律師：商業行為的風險控制

2019-10-30 11:33
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top